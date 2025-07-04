Китай выпустил тяжелый транспортный дрон с мощными характеристиками и скоростной зарядкой батарей

Компания DJI, мировой лидер в производстве беспилотных технологий, представила свой новый флагманский грузовой дрон FlyCart 100, способный доставлять грузы в самые труднодоступные точки планеты. Новый аппарат демонстрирует впечатляющие характеристики. Особого внимания заслуживает система быстрой зарядки, позволяющая полностью восстановить заряд аккумуляторов всего за 9 минут.

Новая модель дрона

Компания DJI, мировой лидер в производстве беспилотных технологий, представила свой новый грузовой дрон FlyCart 100 (FC100), пишет Army Recognition. Он способен доставлять грузы в самые труднодоступные точки планеты.

Новый аппарат демонстрирует впечатляющие характеристики. С максимальной взлетной массой 150 кг FC100 способен перевозить до 80 кг полезной нагрузки в конфигурации с одной батареей. Без груза дальность полета составляет 26 км, рабочая высота — 1,5 км, а максимальный потолок достигает 6 км. Отдельно стоит отметить систему быстрой зарядки, восстанавливающую заряд аккумуляторов за девять минут.

Конструкция дрона FC100 оснащена восемью пропеллерами из углеродного волокна диаметром 62 дюйма, размещенными по коаксиальной схеме. Это обеспечивает стабильность и высокую грузоподъемность даже в сложных погодных условиях.

DJI Китай представил новый тяжелый транспортный дрон DJI FC100 с мощными характеристиками

В июле 2025 г. FC100 обладает широкой сферой применения. Аппарат успешно протестирован для доставки электроизоляторов и громоотводов, транспортировки строительного оборудования в горной местности и снабжения удаленных населенных пунктов. В экстренных ситуациях он способен оперативно доставлять медикаменты и спасательное оборудование в зоны бедствий.

Безопасность операций гарантируется многоуровневой системой защиты. Трехкомпонентная система предотвращения столкновений включает высокоточный лидар, миллиметровый радар и систему из пяти камер кругового обзора. В критических ситуациях автоматически срабатывает парашютная система, обеспечивающая безопасное приземление дрона и его ценного груза.

Управление FC100 осуществляется через улучшенный пульт RC Plus 2 с семидюймовым ярким дисплеем. Дальность управления составляет 20 км благодаря протоколу DJI O4. Со слов разработчиков, дополнительные модули 4G-связи и ретрансляционные станции D-RTK3 обеспечивают стабильную связь даже в условиях сложного рельефа или плохой видимости.

DJI Дрон FlyCart 100

Хотя производитель представляет FC100 как исключительно гражданскую разработку, эксперты указывают на его заметный военный потенциал. Подобные платформы уже применяются армиями различных стран для снабжения передовых позиций, эвакуации раненых и проведения разведки, включая зону специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Первые серийные образцы FC100 появятся на рынке уже в 2026 г. Эксперты Army Recognition прогнозируют, что тяжелые грузовые дроны такого типа до 2030 г. станут важной частью глобальной логистической инфраструктуры.

Доставка грузов дронами в России

Эксперимент «Почты России» с использованием беспилотников для доставки грузов показал, что на апрель 2025 г. такая услуга обходится в 152 раза дороже регулярного пилотируемого рейса и в 43 раза дороже чартерного. Целью эксперимента было снижение затрат до конкурентного уровня к 2025 г., но добиться этого не удалось — проект столкнулся с многочисленными проблемами: от высокой стоимости эксплуатации до недостаточной надежности беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Экспериментальная перевозка грузов с помощью беспилотников осуществлялась на маршруте между поселком Тазовский и селом Антипаюта, находящимися в Заполярье. По данным «Почты России», стоимость доставки 1 кг груза на регулярном рейсе составляет 90 руб., на чартере — 315 руб., а с использованием беспилотников — 13,6 тыс. руб. Эти данные были представлены на конференции в Московском авиационном институте (МАИ) руководителем дирекции управления транспортом Георгием Баутином.

DJI Новая модель дрона DJI

Основная цель эксперимента — снизить стоимость доставки ниже уровня пилотируемой авиации к 2025 г. Однако достичь этого пока не удалось, в частности из-за недостаточной надежности беспилотных авиационных систем (БАС). В ходе эксперимента протестировали три модели вертолетного типа: SH-350 (до 50 кг грузоподъемности) и SH-450 (до 100 кг) от компании «Аэромакс», а также ВТ 440 (до 100 кг) от «Радар ММС».

Одной из главных преград для широкого применения беспилотников является необходимость обновления инфраструктуры в России. Наземная инфраструктура на большинстве маршрутов уже позволяет осуществлять взлет и посадку дронов, однако существует риск ее невостребованности при переходе к автоматизированным сценариям доставки. Это связано с отсутствием четкой стратегии интеграции БАС в существующие транспортные системы, а авиакомпании не спешат сотрудничать с беспилотными операторами, опасаясь конкуренции и заостряя внимание на вопросах безопасности полетов.

Несмотря на трудности, сотрудники «Почты России» считают возможным использование беспилотников даже в сложных климатических условиях. По оценкам компании, до 10% отправлений курьерской службы в сегменте «последней мили» можно было бы заменить дронами при тарифе около 270 руб. за кг. Однако 90% отправлений остаются недоступными для БАС из-за запретов на полеты в некоторых зонах из-за проведения СВО и ограничений по весу и габаритам грузов.

DJI Пульт управления FlyCart 100

Главным препятствием для массового использования беспилотных систем остаются российские административные барьеры. Основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков отметил, что, несмотря на частичное ослабление некоторых ограничений для экспериментов, в регулировании коммерческого применения дронов прогресса весной 2025 г. пока нет. Национальный проект по развитию беспилотных технологий, запущенный в 2023 г., также не дал значительных результатов, поскольку ключевые проблемы административных барьеров остаются нерешенными.

Генеральный директор «Русдронопорт» Николай Ряшин считает, что главной преградой для массового применения беспилотников их высокую стоимость. Заказчики логистических услуг ожидают решений, которые будут либо дешевле, либо быстрее текущих методов, чего дроны пока не обеспечивают. По его прогнозам, массовое использование авиадронов в России возможно не раньше 2030 г. Кроме того, беспилотники пока неэффективны в городских агломерациях, где востребована массовая доставка.

Стандарты кибербезопасности для дронов

Как писал CNews, АО «ГЛОНАСС» и ассоциация «Доверенная платформа» инициировали в июле 2025 г. создание экспериментального правового режима по разработке единых стандартов защиты беспилотных воздушных систем от кибератак.

По слова руководителя проектов по авиации АО «ГЛОНАСС» Сергея Кукарева, сама инициатива направлена на формирование нормативной базы для безопасного промышленного использования беспилотных систем всех типов – воздушных, наземных и водных. Как отмечают в компании, без надежной защиты от взлома и перехвата управления массовое внедрение дронов для доставки грузов, мониторинга и других задач на июль 2025 г. невозможно.

Цель эксперимента — повышение безопасности промышленного применения наземных, водных и воздушных дронов, отметил Кукарев. Без защиты от кибератак и перехвата управления массовое использование дронов для доставки, мониторинга и других задач невозможно, так как успешная ИТ-атака может привести к ограничениям на технологию. Сам эксперимент же поможет сформировать в России основы государственной политики, приравнивающей элементы инфраструктуры беспилотников к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым в июле 2025 г. относятся сети связи и информационные системы государственных органов, транспорта, энергетики, финансов и других ключевых секторов.