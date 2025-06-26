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Компания Teamlead переходит с Jira на решения EvaTeam для управления ИТ-проектами

Компания Teamlead, работающая с продуктами Atlassian более 10 лет и специализирующаяся на внедрении и поддержке ИТ-решений для корпоративного сектора, объявила о переходе с Jira и Confluence на использование продуктов EvaTeam в своей операционной деятельности. Об этом CNews сообщили представители EvaTeam.

Teamleadконсалтинговая компания с многолетним опытом сопровождения ИТ-проектов разной сложности, которая помогает командам выстраивать внутренние процессы, оптимизировать работу и внедрять современные ИТ-решения. В своей деятельности Teamlead выбрала продукты EvaTeam. Выбор EvaTeam стал для компании логичным шагом — продукты соответствуют требованиям по надежности, гибкости и масштабируемости.

«Нам важно, чтобы используемые решения не просто отвечали нашим техническим задачам, но и развивались вместе с нами. Команда EvaTeam продемонстрировала глубокое понимание наших потребностей и готовность адаптироваться под специфику бизнеса. Мы уверены, что это начало крепкого технологического партнерства», – сказала коммерческий директор Teamlead Оксана Алексеенко.

«Мы благодарны Teamlead за выбор наших решений и уверены, что сможем оправдать ожидания. Мы постоянно работаем над улучшением качества продуктов и рады, что лидеры рынка выбирают нас в качестве технологического партнера», – отметил управляющий директор EvaTeam Денис Кучаев.

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