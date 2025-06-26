Исследование «Корус Консалтинг»: каждая пятая компания уже использует YMS, но бизнес сталкивается с недостаточной зрелостью решений

В России растет интерес к цифровым системам управления двором: уже 20% компаний используют YMS, а еще 54% планируют внедрение в ближайшее время. При этом бизнес указывает на недостаточную зрелость YMS-решений, представленных на рынке: около трети компаний используют надстройки к существующим логистическим ИТ-решениям, а еще треть предпочитают заказную или собственную разработку. Об этом CNews сообщили предствители ГК «Корус Консалтинг».

ГК «Корус Консалтинг» совместно с консалтинговой компанией «Координационный совет по логистике» и сообществом «Логистика Юга России» провели опрос директоров по логистике с целью выяснить потребности и ожидания российского бизнеса от современных решений для управления двором и складской территорией (Yard Management System). В опросе приняли участие более восьмидесяти представителей производства (FMCG), промышленности, ритейла, дистрибуции, логистики и транспорта, а также сельского хозяйства.

Результаты опроса наглядно демонстрируют растущий интерес к этому классу решений: 20% респондентов уже используют в бизнес-процессах систему управления двором, еще 54% планируют внедрение в ближайшее время. Половина опрошенных респондентов из крупного и среднего бизнеса убеждены, что использование YMS может повысить эффективность логистики в краткосрочной перспективе. Также 30% респондентов отмечают повышение удовлетворенности персонала склада и двора благодаря снижению очередей и переработок после внедрения системы.

В числе ключевых проблем, с которыми сталкиваются компании при управлении двором, чаще всего упоминаются: недостаточная эффективность работы персонала (62%), сложности с отслеживанием транспортных средств на территории (48%), очереди на КПП (34%), проблемы с назначением доков (31%), а также скрытое или неучтенное время простоя транспорта во дворе(24%).

При этом лишь 27% участников исследования регулярно оценивают производительность своего двора и имеют систему измеримых KPI для транспортных средств и сотрудников. К числу наиболее важных показателей бизнес относит время погрузки и разгрузки (72%), процент своевременных доставок (65%), время ожидания транспорта в очереди (41%).

По мнению опрошенных в представленных сегодня на рынке решениях для управления двором не хватает таких функций, как мониторинг статусов транспортного средства (62%), приоритет погрузки и разгрузки транспортных средств (58%), продвинутая аналитика (55%), автоматизация назначения доков (52%). Большинство участников (79%) указывают на важность интеграции систем управления двором, складом и транспортом в едином цифровом контуре. Это помогает бизнесу повысить прослеживаемость на всех этапах логистической цепи и повысить контроль за операциями.

К числу факторов, препятствующих внедрению комплексной системы управления двором, респонденты относят недостаточную глубину проработки функциональности решений, представленных на рынке (73%), высокую стоимость решений (62%), недостаточную зрелость цифровых инструментов или устаревшие решения для управления складом и транспортом (61%), сомнения в окупаемости инвестиций после внедрения (52%) и незрелость текущих процессов внутри компании при управлении транспортом и двором (48%).

При выборе решения управления двором треть участников опроса отдает предпочтение готовым, коробочным решениям и столько же участников используют надстройки к внедренным ранее логистическим ИТ-решениям, например, системам управления складом. Остальные респонденты предпочитают заказную (12%) или собственную разработку (21%).

«Результаты опроса разрушают стереотип, что YMS-системы востребованы только в ритейле, где, как правило, каждый этап цепи поставок имеет высокую степень автоматизации, но и в транспортной сфере, промышленности, АПК и других отраслях. Например, 55% респондентов, работающих в промышленных и производственных областях, также проявили высокую заинтересованность в YMS. Это говорит о том, что логистические процессы во многих сферах экономики стали сложнее. Поэтому использование цифровых логистических платформ становится важным фактором для сохранения конкурентного преимущества. Рынок осознает, что работу в едином цифровом контуре системы управления транспортом (TMS) и складом (WMS), в том числе с поддержкой производственных процессов, можно сделать эффективнее с помощью системы управления двором», — сказала Галия Исламова, руководитель направления по внедрению систем управления двором и транспортом логистической платформы KONCRIT (ГК «Корус Консалтинг»).