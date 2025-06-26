Демонстрационные экзамены в Люберецком техникуме провели на «Ред ОС»

В Люберецком техникуме им. Ю. А. Гагарина внедрили отечественную операционную систему «Ред ОС», разработанную компанией «Ред Софт». Теперь на базе образовательного учреждения студенты смогут готовиться и сдавать демонстрационный экзамен по трем направлениям. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Люберецкий техникум — давний партнер «Ред Софт». С 2023 г. преподаватели знакомят учащихся с продуктами компании, среди которых отечественная операционная система «Ред ОС», система управления ИТ-инфрастуктурой «Ред АДМ». В 2025 г. работе с решениями компании было обучено 200 студентов.

Предпосылки для перехода на «Ред ОС»

В конце 2023 г. преподаватели и ИТ-специалисты техникума провели консультации с представителями отделов образования и технической поддержки «Ред Софт». В результате совместной работы были созданы задания к пробному демонстрационному экзамену, разработаны курсы подготовки для студентов и методические материалы. Срок реализации проекта составил 11 месяцев.

Миграция с зарубежного ПО на отечественные программные продукты предполагала комплексный подход. Помимо «Ред ОС» специалисты Люберецкого техникума включили в проект «Яндекс Браузер» и «МойОфис Образование».

Интеграцию с другими системами и решениями запланировали провести в три этапа: проверка совместимости ПО и оборудования с операционной системой «Ред ОС»; обеспечение совместимости периферийного оборудования с «Ред ОС». Инженеры «Ред Софт» подготовили необходимые обновления под конкретные устройства: принтеры, сканеры, МФУ, интерактивные доски; настройка совместимости «Ред ОС» с локальной сетью техникума.

Особенности внедрения отечественной операционной системы

Проект внедрения операционной системы «Ред ОС» для новых учебных площадок техникума стартовал в начале 2024 г. Студенты сдавали демонстрационный экзамен и проходили обучение по трем образовательных программам: разработчик веб- и мультимедийных приложений; программист; оператор информационных систем и ресурсов.

Специалисты «Ред Софт» создали новую локальную сеть для Люберецкого техникума, полностью заменили Windows Server на сервер под управлением «Ред ОС». Особенностью проекта стало отсутствие единых требований к площадкам: для каждой специальности была создана уникальная конфигурация компьютеров.

Итоги и планы развития проекта

Сегодня в Люберецком техникуме более 100 рабочих мест для проведения демонстрационных экзаменов оснащены «Ред ОС», а также развернуто три сервера на базе отечественной операционной системы. ИТ-специалисты учебного заведения настроили автоматизированные скрипты администрирования для всех рабочих станций и создали централизованную систему хранения данных студентов.

Предварительным итогом проекта стало создание защищенной ИТ-инфраструктуры для проведения сертификационных мероприятий. Переход на российские решения позволил администрации учреждения решить ряд других задач: разработать методические материалы для студентов и повысить квалификацию преподавателей.

«В 2025 г. студенты Люберецкого техникума специальностей «Разработчик веб и мультимедийных приложений», «Программист» и «Оператор информационных систем и ресурсов» успешно сдали демонстрационный экзамен на базе операционной системы «Ред ОС». Благодаря слаженной работе с компанией «Ред Софт», техническая инфраструктура была полностью готова — настроенный сервер и установленное ПО позволили каждому студенту показать высокий уровень подготовки», – сказала Лия Тарджиманян, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина».

«Внедрение отечественной ОС в образовательные учреждения — это замещение импортных решений, обновление учебных программ, адаптация материалов, обучение преподавателей и модернизация инфраструктуры. Мы рады видеть, насколько успешно прошел этот переход в Люберецком техникуме, и уверены, что наши усилия позволят значительно повысить качество профессиональной подготовки будущих ИТ-специалистов», – сказал Денис Губин, руководитель направления по работе со средними профессиональными образовательными учреждениями «Ред Софт».

В 2025-2026 гг. Люберецкий техникум совместно с «Ред Софт» планирует подготовить площадки для сдачи демонстрационного экзамена по новой образовательной программе «Техник по защите информации».