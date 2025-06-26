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«Балтика» переходит на российскую систему бизнес-аналитики Luxms BI

«Балтика» и Luxms BI приступили к разработке совместных решений в области информационных технологий. ГК Luxms предоставит компании современную BI-платформу для анализа и управления на основе данных. В ближайшее время партнеры планируют создавать аналитические решения, включающие аналитику продаж, анализ факторов успеха, динамику на рынке и эффективность каналов на отечественных сервисах. Об этом CNews сообщили представители Luxms BI.

Компания «Балтика» предъявляет особые требования к аналитике и управлению на основе данных, поэтому определение подрядчика проводилось на основе многоступенчатой системы отбора, и одним из решающих факторов при выборе платформы стали гибкость команды, ее готовность к диалогу и способность действовать.

«Стратегия «Балтики» направлена на достижение технологической независимости и лидерства в том числе в области информационных технологий, и консолидация усилий разработчиков и заказчиков – это правильный шаг к развитию пивобезалкогольной отрасли. В условиях необходимости импортозамещения поиск новых решений в области цифровизации и автоматизации производства становятся как никогда актуальными. Есть успешные примеры отечественных разработок в сфере информационных технологий, и вместе с ГК Luxms мы стремимся поддерживать этот курс», — отметил Игорь Крайник, директор по информационным технологиям «Балтики».

После выбора платформ был запущен масштабный обучающий цикл: от курсов и практических сессий до индивидуальных консультаций для аналитиков, ИТ-специалистов и ключевых пользователей. В ближайшее время аналитика на новой платформе станет неотъемлемой частью ежедневной работы «Балтики».

В рамках проекта особое внимание уделяется совместимости инструментов платформы с многолетними наработками «Балтики». За короткое время была реализована поддержка MDX-запросов, что позволило подключиться к более чем 200 ранее созданных кубов. Такой подход открывает возможности: специалисты «Балтики» могут использовать действующие аналитические модели без необходимости в сложной миграции, строить гибкие дэшборды с оперативными расчетами, а также постепенно переходить на новую платформу, сохраняя текущие инвестиции в инфраструктуру. Вместе с тем, сотрудничество открывает возможности для запуска новых аналитических проектов уже на современной российской системе.

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