​В «Контур.Банке» появилась интеграция с «Контур.Экстерном»: теперь платежные поручения можно создавать прямо в сервисе учета ​

Клиенты «Контур.Банка» могут формировать черновики платежных поручений в интерфейсе «Экстерна» — реквизиты и суммы подтягиваются автоматически из полученных счетов. Это ускорит обработку платежей и поможет избежать ошибок при вводе данных. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Пользователю не нужно дополнительно переходить в интернет-банк и вводить вручную реквизиты для оплаты. Черновики платежных поручений формируются в Контур.Экстерне и отправляются в «Контур.Банк» всего за два клика. Можно отправлять как по одной платежке, так и несколько сразу. После этого все отправленные платежки доступны для оплаты в интернет-банке.

Статус оплаты клиенты тоже смогут отслеживать в «Экстерне».

Алексей Евдокимов, заместитель руководителя финтех-направления «Контура»: «Мы продолжаем объединять возможности банка с другими сервисами экосистемы «Контур». Новая интеграция «Контур.Банка» и «Контур.Экстерна» упрощает работу предпринимателей и бухгалтеров с платежами и счетами, а также исключает риски, связанные с ручной обработкой данных».

Павел Орловский, руководитель проекта «Контур.Экстерн»: «Благодаря такой интеграции у бухгалтера под рукой появляется еще один инструмент, чтобы быстрее справляться с рутинными задачами, а Экстерн становится единой платформой, где бухгалтер может найти всё необходимое для работы».

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно открыть счет в «Контур.Банке» на любом тарифе и настроить интеграцию счета в «Контур.Экстерне».