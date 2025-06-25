MAR Consult: 64% населения не используют электронные медкарты

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение населения к использованию электронных медицинских карт (ЭМК). Исследование показало смешанное отношение пользователей к внедрению новых технологий в систему здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Использование ЭМК для мониторинга состояния здоровья

Несмотря на то, что электронные медицинские карты доступны во всех регионах России и поликлиники в обязательном порядке переходят на использование ЭМК, 64% населения до сих пор не используют доступ к ним для мониторинга состояния здоровья. Пятая часть опрошенных использует ЭМК только для себя и еще 15% используют для себя и своих детей, при чем по Москве эти данные выше – 26% и 38%, соответственно, что является самым высоким показателем по стране. Однако это может быть обусловлено тем, что в Москве ЭМК были внедрены намного раньше. Самая большая доля пользователей (53%) среди людей с доходом на семью от 151 тыс. рублей.

При этом около половины опрошенных (46%) признает удобство такого формата медицинских документов, еще около половины (48%) – нейтрально относятся к ЭМК или затруднились с оценкой удобства и только 6% считают их неудобными.

Сложности пользования ЭМК

40% пользователей сталкивались с техническими сложностями или проблемами навигации при работе с ЭМК, наиболее часто отмечались трудности с поиском нужных сведений и использованием сервисов портала (26%).

Защита персональных данных

38% респондентов уверены в надежности защиты личной информации в цифровых картах и 28% выражают сомнения относительно безопасности хранения данных.

Взаимодействие с врачами и улучшение понимания лечения

Практически равномерно распределилось мнение опрошенных про улучшение взаимодействия с медицинскими специалистами и прозрачности процесса лечения: треть опрошенных (28%) видит улучшения, еще треть (31%) не заметили улучшений и еще треть (33%) затруднились оценить влияние ведения ЭМК на улучшение коммуникации с врачами и понимание хода лечения. 8% указали на то, что процесс стал хуже.

Треть опрошенных удовлетворены быстротой получения необходимых сведений через ЭМК (33%), четверть (24%) сообщила о сокращении количества походов в медицинское учреждение благодаря ЭМК. Дополнительными возможностями ЭМК (например, календарем прививок) пользуются менее пятой части опрошенных (17%).

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult, прокомментировал: «Анализ данных показывает, что несмотря на признание удобства цифрового формата некоторыми пользователями, большинство сталкивается с трудностями в освоении новой технологии и недоверием к защите данных. Таким образом, несмотря на очевидные плюсы цифровизации медицины, необходимо проведение дальнейших мероприятий по повышению информированности населения о возможностях и преимуществах использования ЭМК, улучшение технической поддержки и интерфейсных решений для упрощения доступа к сервисам».

В опросе приняли участие 600 респондентов, в возрасте 18-64 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в июне 2025 г.