Cloud.ru представил ИИ-помощника для автоматизации работы с облаком и управления инфраструктурой

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru анонсировал запуск ИИ-помощника в публичном облаке Cloud.ru Evolution. Помощник на основе GenAI, доступный в режиме Public Preview, не только проконсультирует, но и поможет пользователям управлять облачными ресурсами и инфраструктурой, выполняя конкретные действия. ИИ-помощник упростит подбор облачных сервисов под задачи пользователя, самостоятельно развернет виртуальные машины, поможет работать с консолью в режиме Co-pilot, а также настроить опции мониторинга и алертинга. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

ИИ-помощник знает все особенности, архитектуру и технические возможности платформы Cloud.ru Evolution. Благодаря ему разработчики стартапов и pet-проектов без глубокого опыта в IT Ops и облачных технологиях, а также администраторы, техлиды, DevOps и SRE-инженеры смогут передать часть рутинных операций искусственному интеллекту, ускорить запуск новых проектов и высвободить время для стратегических и архитектурных задач.

Основные сценарии применения ИИ-помощника

Создание базовой инфраструктуры в облаке: подбор конфигурации, помощь в создании SSH-ключа и развертывание виртуальной машины;

Глубокое знание платформы Cloud.ru Evolution: подбор персонализированных рекомендаций по решениям, которые лучше всего соответствуют бизнес-задачам пользователей;

Визуализация производительности и настройка уведомлений от ресурсов облака Cloud.ru Evolution;

Подсказки команд для работы в серийной консоли виртуальных машин в режиме Co-pilot.

Евгений Колбин, генеральный директор провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru: «Мы предлагаем разработчикам и ИT-сообществу первый в России инструмент на базе генеративного искусственного интеллекта, который меняет привычный подход к облачным сервисам. Он упрощает и автоматизирует выполнение рутинных DevOps-задач и открывает новые возможности для всех пользователей независимо от уровня технической подготовки. Теперь взаимодействие с облачными сервисами становится проще, технологичнее и удобнее. Мы приглашаем ИT-сообщество протестировать ИИ-помощника в реальных сценариях и внести совместный вклад в развитие рынка облаков в России».