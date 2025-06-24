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Artezio разработала методологию применения ИИ для быстрого запуска ИT-проектов

Компания Artezio (входит в группу компаний «Ланит» ) представила новую методологию для создания проектной документации, которая объединяет работу системных аналитиков с возможностями искусственного интеллекта. Решение позволяет создавать техническую документацию до 10 раз быстрее традиционных методов при сохранении высокого качества и полноты требований. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Пакет проектной документации включает документ «Видение и границы проекта» (Vision and Scope), описание функциональных возможностей будущей системы и потребностей бизнеса, пользовательские истории, макеты интерфейсов, презентацию решения для внутренней команды и внешнего инвестора, полную базу знаний проекта. От качества этих документов зависит успех всей разработки программного обеспечения, поскольку они определяют, что именно должны создать программисты.

Традиционно создание такой документации занимает недели или месяцы работы аналитиков. Методология Artezio сокращает этот процесс до нескольких дней при сохранении качества и полноты требований.

Методология предполагает до трех модерируемых встреч с заказчиком: обсуждение существующей ситуации, формирование видения будущей системы и определение проектных ограничений. Встречи проводятся в формате записываемых онлайн-звонков, в ходе которых обсуждается более 100 ключевых вопросов.

«Полтора года назад мы запустили разработку этого решения и уже более полугода совершенствуем методику для клиентов из различных отраслей, — сказал Денис Харченко, директор по развитию перспективных технологий Artezio. — Искусственный интеллект ускоряет процесс, но контроль всегда остается за ведущими аналитиками».

Приложение на основе ИИ анализирует записи встреч и автоматически создает первую версию документа «Видение и границы проекта». Затем аналитики итеративно дорабатывают материал, создавая пользовательские истории, макеты интерфейсов и презентационные материалы.

Для реализации методологии Artezio разработала собственный набор инструментов, который включает средства обработки встреч, базу данных с накопленными знаниями, веб-систему совместной работы с документами и модули проверки согласованности требований и их полноты. Система может развертываться локально или в облаке в зависимости от требований безопасности заказчика.

«Сегодня сроки реализации ИT-проектов постоянно сокращаются. Качественная подготовка требований на раннем этапе позволяет избежать дорогостоящих доработок и может дать серьезные конкурентные преимущества», — сказал Денис Харченко.

Методология адаптируется под стандарты заказчика и поддерживает выполнение российских регуляторных требований и ГОСТов. Система включает комплексные механизмы проверки, которые обеспечивают целостность и полноту требований.

Решение Artezio уже прошло тестирование на ряде проектов и будет развиваться как отдельная услуга в рамках проектных работ, а также как самостоятельный программный продукт или подписка в перспективе.

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