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«СКБ Контур» и АЦТЛ займутся заблаговременным подключением грузоперевозчиков к обязательному ЭДО

«СКБ Контур» и Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (АЦТЛ) совместно займутся работой по информированию и заблаговременному подключению грузоперевозчиков к обязательному электронному документообороту (ЭДО). Договоренность достигнута 18 июня 2025 г. Со стороны «СКБ Контур» во встрече участвовали генеральный директор Михаил Сродных и его заместитель Михаил Добровольский, со стороны АЦТЛ — директор ассоциации Полина Давыдова. Об этом CNews сообщили представители АЦТЛ.

7 июня 2025 г. приняты поправки в закон «О транспортно- экспедиционной деятельности». С 1 сентября 2026 года все компании-перевозчики должны подключиться к ЭДО. В электронном формате в обязательном порядке начнут передавать экспедиторские документы, транспортные накладные, а также заказ-наряды, заявки, путевые листы, договоры фрахтования и иные документы.

«СКБ Контур» и АЦТЛ, в частности, планируют провести ряд встреч с отраслевыми ассоциациями, на которых рассказать перевозчикам грузов о преимуществах перехода на ЭДО. Среди них — оптимизация расходов, экономия времени, прозрачность бизнес-процессов. Одной из рекомендаций будет заблаговременное подключение к системе, еще до вступления в силу обязательных требований.

Полина Давыдова, директор АЦТЛ: «Время экспериментов закончилось. До вступления в силу обязательных требований осталось менее полутора лет. В грузоперевозках заняты множество компаний, значительная часть из которых относятся к малым и микропредприятиям. И мы наблюдаем, что многие из них еще недостаточно информированы о скорых изменениях в отрасли. Поэтому работу по их подключению надо начинать уже сейчас. Мы продолжим активно поддерживать бизнес, упрощая переход на электронный документооборот. Наша задача – сделать этот процесс максимально понятным, комфортным и эффективным для всех участников рынка».

«СКБ Контур» и АЦТЛ договорились вести совместную информационную работу.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «СКБ Контур профессионально занимается электронным документооборотом более 15 лет. За это время наши специалисты приобрели высокий уровень компетенций. Мы готовы взять на себя задачи по безболезненному переходу грузоперевозчиков на ЭДО, в том числе обосновать плюсы цифровизации логистики. Опыт наших клиентов показывает, что такая трансформация бизнеса существенно повышает его эффективность».

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