СПб ТПП и «СКБ Контур» заключили соглашение о стратегическом партнерстве ​

«СКБ Контур» и Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписание документа стало отправной точкой для масштабного взаимодействия в сфере цифровизации, поддержки предпринимательства и развития деловой инфраструктуры города. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Санкт-Петербургская ТПП объединяет представителей всех сфер предпринимательства и играет важную роль в формировании экономической повестки города. Новое партнерство с «СКБ Контур» направлено на создание комплексной цифровой инфраструктуры для поддержки предпринимателей города и области.

Владимир Катенев, президент СПб ТПП: «Подписанное соглашение открывает новые горизонты для развития цифрового пространства региона. Объединяя наши компетенции и ресурсы, мы создадим эффективную инфраструктуру поддержки предпринимательства, способствующую устойчивому росту и успешной реализации предпринимательских инициатив».

Соглашение охватывает широкий спектр направлений, участие в профильных мероприятиях, реализацию образовательных программ и консультационную поддержку предпринимателей.

В рамках партнерства стороны договорились развивать цифровую трансформацию малого и среднего бизнеса через внедрение отечественных ИT-решений, совместно разрабатывать программы по цифровой трансформации МСП и проводить деловые мероприятия — от форумов до отраслевых сессий. Также соглашение предполагает обмен аналитикой и экспертными данными и популяризацию инструментов защиты прав предпринимателей, включая деятельность Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ в Санкт-Петербурге.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Мы уверены, что объединение экспертного потенциала «СКБ Контур» и институциональной роли Санкт-Петербургской ТПП позволит создать прочную цифровую основу для развития бизнеса в регионе. Поддержка МСП, правовая безопасность и технологическая зрелость — те сферы, где синергия особенно важна».

Соглашение стало основой для системной работы по развитию бизнес-среды в Санкт-Петербурге — через совместные проекты, цифровые инициативы и поддержку предпринимателей на всех этапах их деятельности.