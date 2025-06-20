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Власти пишут новые требования к российскому ПО. «Отечественность» приложений придется доказывать усерднее

В России появятся новые правила определения «отечественности» программного обеспечения. Они станут более жесткими, однако закручивать гайки обещают постепенно. Новые требования в настоящее время разрабатываются Минцифры совместно с участниками отрасли.

Какие ваши доказательства

В России в обозримом будущем будут ужесточены правила проверки программного обеспечения на «российскость». Как пишет «Коммерсант», изменения в настоящее время прорабатываются специалистами Минцифры при непосредственном участии компаний, занимающихся разработкой ПО.

Речь идет об изменениях в постановления Правительства России №1236 и №325, в которых прописаны новые требования к ПО для его включения в реестр отечественного софта, который курирует Минцифры.

В частности, среди новых требований – умение ПО работать с российскими процессорами и функционировать в среде российских операционных. «Нововведения, предусмотренные документом, простимулируют разработчиков повышать зрелость собственных продуктов и создадут условия для более активного перехода госсектора на российские технологические решения», – сказали изданию представители Минцифры.

Никаких дополнительных подробностей о грядущих изменениях в ведомстве не раскрыли.

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lucabravo / Freepik
Российскими CPU почти никто не пользуется, но обучать софт работать с ними разработчикам все равно придется

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин сообщил изданию, что новые требования разрабатываются Минцифры совместно с АРПП. Лашин также пролил свет на будущий механизм тестирования. «Проверку будет проводить НИИ "Восход". Сначала проверку на доптребования пройдут сами ОС, затем эта мера коснется совместимых с ними решений. Заказчики получат возможность выбора: приобретать те решения, которые есть в реестре сейчас, или те, которые прошли доппроверку», – сказал он «Коммерсанту».

С чем совмещать

На момент выпуска материала в России существовало множество операционных систем, как настольных, так и мобильных. Настольные в подавляющем своем большинстве представляют собой дистрибутивы Linux – Astra Linux, «Альт», «Ред ОС» и пр. В стане мобильных платформ есть даже форки Android, например, «Ред ОС М» на базе Android Open Source Project.

В теории, это может упростить разработчикам ПО процесс обеспечения совместимости своих продуктов с операционными системами, так как и Linux, и Android распространены во всем мире. С процессорами дела обстоят в разы хуже.

В России на лето 2025 г. не существовало отечественных процессоров, способных тягаться с зарубежными, а процессоры на базе архитектуры х86 и вовсе отсутствуют. Другими словами, в стране нет аналогов процессоров американских AMD и Intel, которые стоят в подавляющем большинстве ноутбуков, компьютеров и серверов. Также отсутствует такое явление, как современный российский ARM-процессор – в стране нет достойных аналогов популярных чипов компаний Qualcomm (США) и MediaTek (Тайвань).

Удалить или оставить

К концу июня 2025 г. в реестре Минцифры числилось 26 тыс. программ, соответствующих нынешнему уровню «отечественности». Попадание ПО в этот реестр для его разработчиков означает освобождение от уплаты НДС и получение доступа к госзакупкам. В числе прочих преимуществ – возможность получения статуса аккредитованной Минцифры ИТ-компании, а это дополнительные налоговые послабления, льготная ипотека для сотрудников и отсрочка им от армии.

Пока неизвестно, придется ли компаниям, чье ПО уже числится в реестре, повторно проходить проверку по новым правилам, и что будет, если они откажутся это делать. Существует вероятность, что их программы будут исключены из реестра – он уже переживал несколько чисток.

Два года на подготовку

Впервые об ужесточении требований к степени «российскости» ПО для попадания в реестр стало известно в августе 2023 г., то есть у разработчиков, в теории, было достаточно времени на подготовку. В конце 2024 г. ранняя версия документа была опубликована на портале правовых актов, но ее так и не приняли. В ней говорилось о лишении компаний с госучастием права вносить в реестр Минцифры программы, разработанные исключительно для внутреннего использования, а также софт, у которого в реестре уже имеются аналоги.

Работы еще много

Как сообщил «Коммерсанту» технический директор компании «Инферит Облако» (входит в состав ГК Softline) Сергей Андриевский, главная причина того, что требования к «российскости» вновь отправлены на доработку – это отсутствие «ресурсов и готовой технической базы для быстрой адаптации под российские ОС и процессоры». По его словам, перечисленного нет «у значительной части разработчиков». «Кроме того, без утвержденной методологии проверки совместимости, единых критериев и достаточного переходного периода риск массового исключения продуктов из реестра высок», – добавил он.

«В данный момент более половины софта в реестре Минцифры несовместимы с российскими ОС и процессорами» – сказал изданию директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Это подтверждает и заместитель гендиректора «Ред Софт» Рустам Рустамов. «Переписать ПО с Windows на Linux – это большая работа, практически как создать с нуля, однако это необходимо сделать, без этого мы не можем говорить о полной технологической независимости», – заявил он «Коммерсанту».

Геннадий Ефремов

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