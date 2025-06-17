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Ученые ВМК МГУ смоделировали движение веществ в организме с учетом детоксикационной функции печени

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова разработали математическую модель, описывающую распространение веществ по сердечно-сосудистой системе человека с учетом детоксикационной функции печени. Работа важна для медицины и фармакологии, где необходимо учитывать, как состояние печени влияет на метаболизм лекарственных препаратов и их выведение из организма. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Модель фокусируется на динамике индоцианина зеленого (ICG) — вещества, применяемого для диагностики состояния печени. Программный комплекс CVSS позволяет численно рассчитывать концентрации вещества в крови и оценивать периоды его полувыведения. Результаты моделирования были проверены на известных данных, включая сценарии трех степеней поражения печени (по шкале Чайлд–Пью: A, B и C) и влияние уровня давления в воротной вене.

Александр Хруленко, доцент кафедры вычислительных методов ВМК МГУ: «Наша цель — создать инструмент, который помогает не просто описывать движение вещества в крови, но и предсказывать, как изменится фармакокинетика препаратов при нарушении функции печени. Это особенно важно для планирования лечения пациентов с циррозом или портальной гипертензией».

Результаты исследования особенно перспективны для применения в клиниках, где требуется прогнозировать поведение препаратов у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени, а также для оптимизации хирургических вмешательств, например при портокавальном шунтировании.

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