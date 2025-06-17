TCL представляет серию QLED телевизоров S5K: яркие цвета и качественный звук в небольших диагоналях

TCL, производитель потребительской электроники, представляет новую серию QLED телевизоров S5K. Новая линейка сочетает качественное изображение, насыщенный звук и диагонали, идеально подходящие для небольших и уютных пространств. А благодаря использованию технологии квантовых точек и поддержке HDR10 телевизоры серии S5K обеспечивают яркую, реалистичную картинку. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Высокое качество изображения

Телевизоры TCL S5K оснащены экранами с разрешением Full HD с технологией QLED, которая обеспечивает яркие, насыщенные цвета и более точную цветопередачу. Поддержка HDR10 позволяет улучшать изображение в разных сценах — технология автоматически повышает контрастность и делает детали более чёткими. Даже при просмотре видео не в HDR-формате, картинка будет выразительной и с высоким качеством, близким по уровню к HDR.

Объемный звук

Технология Dolby Audio обеспечивает объёмное и чёткое звучание, делая просмотр ещё более захватывающим. Детализированные звуки, чистые голоса и сбалансированные эффекты помогут полностью погрузиться в происходящее — будь то любимый фильм, спортивный матч или игры.

TCL представляет серию QLED телевизоров S5K

Дополнительные функции

Телевизоры S5K работают на платформе Google TV: это означает удобный доступ к фильмам, сериалам, приложениям и голосовому управлению. Специальные режимы просмотра — для кино, игр и спорта — помогут получить максимум от любого контента. Выбирайте нужный сценарий одним нажатием — и наслаждайтесь адаптированным изображением и звуком.

Дизайн и цены

Серия TCL S5K выполнена в современном безрамочном дизайне с металлической рамкой — телевизор выглядит стильно и легко вписывается в любое пространство, будь то кухня, спальня или кабинет. Модели доступны в диагоналях 32”, 40” и 43”, а цены начинаются от 22,99 тыс. руб.