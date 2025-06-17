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«Ситилинк» появился еще на трех площадках для закупок юридических лиц

Федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» расширяет возможности для муниципальных и государственных заказчиков. Теперь государственные организации могут покупать товары «Ситилинка» (направление «Ситилинк Бизнес») через электронные площадки «РТС-Маркет», «ОТС-Маркет» и «Единый агрегатор торговли». Эти площадки дают возможность проводить тендерные процедуры и закрывать потребности госзаказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Каждая из платформ представляет собой удобную систему управления закупками, которая позволяет сделать рутинный процесс приобретения техники, оборудования и других товаров комфортным и эффективным. С помощью площадок покупатели могут комфортно пройти весь процесс закупки: определиться с выбором товара из наличия, обосновать НМЦК, минимизировать риски недобросовестного исполнения сделки поставщиком, сократить временные затраты, снизить стоимость товаров по итогам процедуры.

В указанных площадках возможны не только процедурные сделки: на «РТС-Маркет» и на «ОТС-Маркет» доступен функционал прямых закупок из каталога. Заказ производится точно также, как в интернет-магазине – из каталога аккредитованных поставщиков. Все сделки проводятся в соответствии с установленными правилами, законами и нормативными актами – это особенно важно для муниципальных и государственных заказчиков, где контроль над закупками играет ключевую роль.

«Расширение присутствия «Ситилинка» на ключевых электронных торговых площадках для госзаказчиков – это важный шаг в развитии B2B-направления. Теперь государственные и муниципальные организации смогут закупать товары «Ситилинка» еще быстрее и удобнее, используя привычные им инструменты. Мы понимаем специфику госзакупок и стремимся максимально упростить процесс для наших клиентов. Теперь они получают доступ к широкому ассортименту техники с гарантией качества, прозрачными условиями и минимальными сроками поставки. Уверена, что это расширение откроет новые возможности для сотрудничества с государственным сектором», – сказала Елена Шамбер, директор по корпоративным продажам.

Напомним, в конце 2024 года «Ситилинк» стал поставщиком на платформе КИМ – облачном решении B2B-Center, одной из ведущих отечественных онлайн-площадок для B2B-закупок.

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