«ПиЭлСи Технолоджи» представила сетевой управляемый коммутатор Topaz SW для критической информационной инфраструктуры

«ПиЭлСи Технолоджи», российское предприятие, специализирующееся на разработке и производстве систем автоматизации, управления и связи, успешно завершило цикл испытаний нового продукта — сетевого управляемого коммутатора Topaz SW (конструктивное исполнение RR и RF). Устройство внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Якорным заказчиком разработки является ПАО «Россети». Об этом CNews сообщили представители «ПиЭлСи Технолоджи».

«ПиЭлСи Технолоджи» начала создание отечественного коммутатора для высокоавтоматизированных подстанций Topaz SW на фоне ухода зарубежных вендоров и усиления безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ).

В 2023 г. компания получила грант по программе «доращивания» технологических компаний под требования крупных корпораций, оператором которой является АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». В рамках программы компания доработала технические и конструкционные характеристики в соответствии с требованиями ПАО «Россети».

Сетевой управляемый коммутатор Topaz SW реализован в безвентиляторном исполнении в двух конструктивных форматах: RR (rear right) и RF (right front). Устройство поддерживает интерфейсы 10 Гбит/с и протокол синхронизации PTPv2 в соответствии со стандартом IEEE 1588v2. Это позволяет использовать оборудование промышленным компаниям с собственной электроэнергетической инфраструктурой.

«Мы благодарны Центру поддержки инжиниринга и инноваций за возможность представить уникальный продукт на базе нашей собственной разработки схемотехники и конструкционных решений крупным заказчикам. Завершение цикла квалификационных испытаний означает готовность продукта к серийному производству. Для успешного процесса интеграции устройства мы используем открытые протоколы», — Илья Крутских, генеральный директор «ПиЭлСи Технолоджи».

«"ПиЭлСи Технолоджи" импортозаместили иностранные коммутаторы. Доработанное решение работает быстрее и, при этом, пропускает больше траффика в сравнении с существующими аналогами. Востребованность в продукте для отрасли подтверждена гарантированным спросом со стороны крупнейшего игрока — ПАО "Россети"», – Павел Дворниченко, генеральный директор Центра поддержки инжиниринга и инноваций.

Программа «доращивания» реализуется в рамках федерального проекта «Технологии» и направлена на поддержку проектов технологических и малых технологических компаний, связанных с разработкой новой продукции под задачи крупных российских корпораций.