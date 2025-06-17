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«Норбит» перевела «СберФакторинг» на новую CRM

Компания «Норбит» обеспечила миграцию «СберФакторинг» на новую систему для взаимодействия с клиентами на базе отечественной low-code-платформы BPMSoft. Автоматизация охватила все внутренние бизнес-процессы компании, упростила и ускорила проведение сделок. Реализация проекта позволила лидеру российского рынка факторинга адаптировать ключевые операции для мгновенной реакции на изменения рыночных условий и спроса на финансовые услуги.

До старта проекта CRM «СберФакторинг» имела несовременный интерфейс и недостаточную для компании функциональность, что снижало эффективность работы пользователей. Сложности с масштабированием не позволяли адаптировать ее под увеличение количества клиентов и данных по ним, что вело к снижению производительности. Требовался переход на гибкую современную систему, которая смогла бы удовлетворить растущие потребности бизнеса.

В качестве новой платформы была выбрана BPMSoft. Ее главными конкурентными преимуществами стали высокий уровень производительности, а также синергия bpm-описаний и low-code-проектирования, которая дает новые возможности управления и гибкости. Адаптировать процессы под бизнес-логику компании теперь можно без большого объема кодирования, с настройкой эталонных процессов и их изменением под отраслевую специфику.

В рамках миграции на новое ПО команда «Норбит» систематизировала создание и обработку заявок, контрагентов и потенциальных клиентов, автоматизировала генерацию документов. Кроме того, интегратор упростил работу с факторинговым калькулятором и реестром поставок. Также были созданы рабочие места для всех участников и настроен единый интерфейс сделок.

Специалисты «СберФакторинг» будут работать в едином информационном пространстве, оперируя общими достоверными данными из CRM, что упростит принятие управленческих решений. Система позволяет отслеживать исполнение процессов на всех этапах работы с клиентом, анализировать нагрузку и эффективность в режиме реального времени с использованием преднастроенных отчетов и аналитических моделей.

Андрей Глушак, ИТ-директор «СберФакторинг», сказал: «Опираясь на опыт «Норбит» и технологические возможности новой платформы BPMSoft, мы выстраиваем ИТ-архитектуру, которая позволит компании активно развиваться и поддержит растущую нагрузку. Мы сохранили необходимые для пользователей структурные особенности работы со сделками на основе нашего обширного опыта. Переход на новую систему прошел штатно, без снижения надежности и скорости работы компании».

Владислав Игнатенко, директор по развитию бизнеса «Норбит», отметил: «Переход на новое ИТ-решение – всегда высокорисковая задача. Минимизировать сложности нам удалось за счет тщательной предварительной подготовки, осознанного выбора системы, глубокой экспертизы вовлеченных команд и с нашей стороны, и со стороны клиента. Особенно, хочу отметить уникальную синергию, которая появилась у нас в процессе работы и во многом стала фундаментом для дальнейшего успеха».

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