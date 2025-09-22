CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Наш прекрасный микроконтроллер Baikal-U достойно выглядит»: российский производитель готов к заказам на сотни тысяч микросхем

Российский разработчик «Байкал Электроникс» заявил, что готов по «доступной» цене выполнять заказы на сотни тысяч микроконтроллеров Baikal-U, которые по техническим характеристикам не уступают иностранными аналогам.

Готовность к серийному производству

Компания «Байкал Электроникс» официально представила универсальный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000) и заявила о готовности начать его серийные поставки. Об этом CNews сообщили представители российского разработчика.

Устройство проходит процедуру регистрации в реестре российской промышленной продукции Минпромторга, которая должна завершиться в течение одного-двух месяцев, говорится в сообщении.

Baikal-U можно использовать на объектах КИИ в составе комплексов АСУ ТП, датчиков безопасности, приборов учета, устройств ввода-вывода и интернета вещей (IoT), в системах управления беспилотными летательными аппаратами.

Российский контроллер по доступной цене

Отечественный микроконтроллер по своим техническим характеристикам сравним с иностранными аналогами и будет продаваться по «доступной» цене, заявили представители «Байкал Электроникс».

bajkal700.jpg

«Байкал Электроникс»
«Байкал Электроникс» обещает выпускать микроконтроллеры сотнями тысяч

Его производительность, по их словам, в два раза выше показателей конкурентов. Компания готова осуществлять серийные поставки в «практически любых количествах, то есть сотни тысяч и более».

«Наш прекрасный микроконтроллер очень достойно выглядит с точки зрения техники и, при этом, имеет конкурентоспособную цену. Розничная цена U1000 составляет 950 руб. за штуку без НДС. Для крупных партнеров, значительных партий и комфортных условий поставки и оплаты предусмотрены существенные скидки», — сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал Элекстроникс».

Baikal-U использует отечественные ядра от компании CloudBEAR, построенные на открытой архитектуре RISC-V. Это «обеспечивает технологический суверенитет и позволяет не зависеть от иностранных разработок и ограничений, связанных с лицензионными соглашениями», пояснили разработчики.

Микроконтроллер имеет в основе 3 ядра, построенных на архитектуре RISC-V (2×CloudBEAR BR-350 32bit, 200Мгц; и 1×CloudBEAR BM-310 32bit, 100Мгц ), 2 DMA контроллера, 48 линий GPIO, 3 восьмиканальных 12-разрядных АЦП с поддержкой дифференциальных входов и функции измерения температуры, встроенный MicroPython. Память: 192 КБ SRAM (в т.ч. 160 КБ TCM), 256 КБ eFLASH, 16 МБ FLASH (в XIP режиме).

Перспективный сегмент рынка

АО «Байкал Электроникс» было образовано 11 января 2012 г. В июле 2021 г. компания сообщила о намерении инвестировать порядка 23 млрд руб. в расширение линейки выпускаемых ею процессоров и в период до 2025 г. нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук. Тогда же организация проявила интерес к открытой архитектуре RISC-V.

Летом 2023 г. стало известно о планах «Байкал Электроникс» выпускать микроконтроллеры, которые являются перспективным сегментом рынка из-за роста спроса со стороны предприятий военно-промышленного комплекса, а также производителей беспилотников, устройств интернета вещей и др.

Где именно будет осуществляться производство ни тогда, ни сейчас не было известно. Представители отрасли предполагали, что в Китае, так как именно китайские партнеры обладают продвинутыми технологиями и производят большую часть разрабатываемых в России микроконтроллеров.

До 2022 г. процессоры «Байкал» выпускались на заводах тайваньской TSMC, которая в марте 2022 г. присоединился к западным антироссийским санкциям и отказалась производить чипы для России.

В январе 2023 г. CNews писал о том, что российская компания «Элпитех» выпустила первую серверную систему хранения данных (СХД) на последнем из пошедших в серию в линейке «Байкал» процессоре Baikal-S.

Анна Любавина

