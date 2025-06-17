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Клиенты СОГАЗа могут записаться на сдачу анализов в офисах KDL в мобильном приложении

СОГАЗ осуществили интеграцию с федеральной сетью медицинских лабораторий KDL (входит в группу компаний «Медскан») и запустили цифровой сервис для клиентов. Клиенты СОГАЗа по ДМС могут записаться на необходимые исследования в более чем 450 офисах KDL, расположенных большинстве городах России онлайн через мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители СОГАЗа.

Новая функция значительно упрощает процесс подготовки к лабораторным исследованиям. Теперь с помощью мобильного приложения пользователи смогут прикрепить к заявке направление от врача, выбрать нужные анализы и указать удобный для сдачи офис KDL. Полностью цифровой процесс записи исключает необходимость звонков в медицинский контакт-центр СОГАЗа или лаборатории KDL, что экономит время и упрощает процедуру оформления для клиента.

«СОГАЗ стремится предоставить своим клиентам максимально удобный и современный сервис. Ранее мы реализовали интеграцию с сетью лабораторий «Инвитро» и видим востребованность данного сервиса у застрахованных. Благодаря сотрудничеству с KDL еще больше наших клиентов смогут получить быстрый и удобный доступ к лабораторной диагностике. Сегодня мобильное приложение СОГАЗа позволяет закрывать абсолютное большинство возникающих вопросов онлайн — от консультации с врачом в телемеде до получения гарантийного письма и записи в лабораторию», — отметила Лариса Терская, директор по урегулированию убытков и сопровождению программ личного страхования АО «СОГАЗ».

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