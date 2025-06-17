«Элит-ТВ» мигрировал с оборудования Ericsson на платформу СКАТ от VAS Experts

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил платформу СКАТ DPI в сеть ростовского интернет-провайдера «Элит-ТВ». Решение полностью заменило иностранное оборудование Ericsson. В результате система обеспечила стабильность сети и расширила возможность управления трафиком на ежедневной основе. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Сеть «Элит-ТВ» долгое время строилась на оборудовании Ericsson, но по мере повышения нагрузки проявились недостаточная масштабируемость, трудности с управлением трафиком и недостаточная устойчивость системы. Используемая платформа для сбора NetFlow периодически выходила из строя, а техническая поддержка не предоставляла действенной помощи в ликвидации сбоев. «Элит-ТВ» потребовалось программно-масштабируемое, отказоустойчивое и полнофункциональное решение с технической поддержкой 24/7.

Выбор пал на платформу СКАТ, которая заменила несколько аппаратных систем в инфраструктуре провайдера и объединила функции BRAS, DPI и CG-NAT. Кроме того, высокий уровень технической поддержки со стороны VAS Experts обеспечил сопровождение и решение возникающих задач. Такой подход позволил управлять абонентскими сессиями, контролировать сетевой трафик и гибко настраивать доступ к сети в зависимости от текущих задач. Платформа поддерживает различные протоколы авторизации, включая IPoE, DHCP и PPPoE, что предоставило «Элит-ТВ» дополнительную свободу в организации инфраструктуры. Миграция на СКАТ DPI прошла с минимальными рисками и без простоев в работе сети.

«Для нас важно не просто предоставить продукт, а адаптировать его под реальные задачи оператора. В случае с «Элит-ТВ» мы обеспечили стремительную миграцию, полный функционал в одном решении и сопровождение на каждом этапе», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

В продолжении сотрудничества VAS Experts и «Элит-ТВ» рассматривают возможности интеграции дополнительных модулей СКАТ для оптимизации внутренних процессов и усиления контроля качества обслуживания.