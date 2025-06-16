Первое медицинское изделие на основе ИИ, разработанное в Сеченовском университете, прошло регистрацию

Веб-платформа Sechenov.AI_nephro прошла аккредитацию Росздравнадзора. Сервис для поддержки принятия врачебных решений и навигации операций у пациентов с хирургическими заболеваниями почки Sechenov.AI_nephro разработан в Центре нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета. Об этом CNews сообщили представители «Сеченовского университета».

Благодаря платформе хирург за несколько минут получает единое трехмерное изображение интересующей зоны: опухоль почки с сосудами, которые ее питают, элементы чаше-лоханочной системы, вены, соседние структуры. Предоперационное планирование позволяет врачу детально оценить ситуацию и выполнить виртуальную резекцию почки разными плоскостями, пациенту – сохранить орган.

Рак паренхимы почки – одно из самых распространенных заболеваний, с которым сталкиваются врачи-онкоурологи. Около 20 лет назад у пациента с данным заболеванием не было выбора – ему грозило удаление почки. Но постепенно в клиническую практику стала входить резекция почки – операция по удалению опухоли с сохранением органа.

Чтобы сохранить почку и снизить риск послеоперационных осложнений, хирург до операции должен знать точное расположение опухоли и с какими анатомическими структурами она граничит, то есть получить 3D-изображение зоны интереса.

С 2008 г. в Институте урологии Сеченовского университета начали применять 3D-моделирование патологического процесса у пациентов с новообразованиями паренхимы почки. В ручном режиме при работе команды из трех специалистов: врача-уролога, врача лучевой диагностики и ИТ-специалиста процесс построения занимал до суток. Сегодня благодаря автоматизации системы Sechenov.AI_nephro получение изображения – дело нескольких минут.

«Для этого нужно выполнить всего несколько действий: завести карточку пациента, загрузить его КТ-исследование в интерфейс и выделить зону интереса – опухоли в области почек, – сказал Иван Черненький, разработчик веб-ресурса, ведущий инженер-программист Центра нейросетевых технологий Сеченовского университета. – Благодаря 3D-модели можно оценить глубину прорастания опухоли в почку, выполнить виртуальную резекцию разными плоскостями и получить другую информацию, важную для врача».

Благодаря применению программы предоперационного планирования в Институте урологии кардинально изменилась структура операции. Если в начале 2000-х резекция почки составляла не более 20-30% операций, то спустя десять лет количество подобных операций увеличилось до 80-90%. Таким образом, благодаря программе предоперационного планирования большинство пациентов остается с двумя функционирующими органами.

«Sechenov.AI_nephro – первый проект на основе ИИ, разработанный в Сеченовском университете. Веб-ресурс успешно прошел регистрацию Росздравнадзора, и это означает, что наше изделие соответствует всем требованиям безопасности и качества. Сейчас на веб-платформе доступны следующие опции: 3D-моделирование патологического процесса у пациентов с новообразованием паренхимы почки, также система может строит наблюдение пациентом с кистами почек и гидронефрозом», – сказал Евгений Сирота, руководитель Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека «Сеченовского университета».

Исследование проведено при поддержке Программы развития Сеченовского университета на 2025–2036 гг. в рамках реализации программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).