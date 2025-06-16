Компании Arhitex и «Сапран» объявили о партнерстве

Компании Arhitex и «Сапран» заключили стратегическое партнерское соглашение о совместном развитии и продвижении инновационного солвера ArhiPlex на российском рынке. В рамках партнерства компании будут предлагать комплексные решения для крупных корпоративных клиентов и государственных организаций, учитывая специфические требования и потребности различных отраслей. Об этом CNews сообщили представители «Сапран»

Сотрудничество направлено на усиление позиций отечественных разработчиков программного обеспечения в условиях активной цифровой трансформации бизнеса. Стратегические задачи партнерства включают расширение клиентской базы, совместную разработку специализированных отраслевых решений на базе ArhiPlex и создание комплексной экосистемы технологических продуктов для различных сегментов рынка.

ArhiPlex — решение для оптимизации бизнес-процессов. Солвер обеспечивает высокую скорость обработки информации, интеграцию с существующими ИТ-системами и аналитику в реальном времени. Ключевые особенности продукта включают: высокую производительность при работе с большими объемами данных и возможность быстрой адаптации под изменяющиеся бизнес-требования, гибкую архитектуру и масштабируемость. Решение входит в реестр российского ПО и является полностью импортонезависимым продуктом.

Данил Белкин, владелец продукта ArhiPlex: «Партнерство с компанией «Сапран» открывает новые перспективы для развития и продвижения солвера ArhiPlex на российском B2B и B2G рынках. Объединяя наши инновационные технологии с обширной экспертизой «Сапран» в области системной интеграции, мы создаем уникальное предложение для бизнеса, стремящегося к цифровой трансформации. Наше сотрудничество направлено на обеспечение российских предприятий передовыми отечественными технологиями, которые станут основой их конкурентоспособности в современных условиях».

Сергей Терновой, директор департамента внедрения аналитических систем «Сапран»: «Наши предложения для заказчиков выходят на совершенно новый уровень, поскольку мы эффективно объединяем решения класса EPM со специализированным солвером ArhiPlex. Эта мощная комбинация позволяет не просто автоматизировать системы планирования, а динамично находить оптимальные варианты для производства, логистики и сбыта. При этом мы всегда учитываем текущие мощности компаний и разнообразные ограничения. В результате, более рациональное использование ресурсов — будь то человеческие, финансовые, материально-технические или любые другие — дает возможность увеличить прибыль или объемы производства при тех же исходных данных. Подобные передовые решения становятся все более востребованными и обладают значительным потенциалом».