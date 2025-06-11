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WatchDog от «Т1 Облако» минимизирует риски и повышает надежность информационных систем

«T1 Облако» расширяет портфель решений и анонсирует сервис WatchDog для контроля ИТ-инфраструктуры, автоматизации задач сопровождения и предотвращения инцидентов, предсказания и анализа уязвимостей. С его помощью клиенты одного из ведущих российских провайдеров смогут не только подключать облачные сервисы, но и обеспечивать надежную и стабильную работу ИТ-систем. Инструмент будет полезен крупным компаниям с разветвленным ИТ-ландшафтом и зрелыми процессами, которые требуют тщательного контроля. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

WatchDog — это многофункциональный сервис, который обеспечивает контроль конфигураций СУБД, серверов приложений и очередей сообщений, анализирует скрипты на уязвимость и предсказывает возможные проблемы. Решение проактивно управляет ИТ-ресурсами, что позволяет минимизировать риски и повысить надежность информационных систем. WatchDog автоматически собирает данные о состоянии систем управления базами данных, серверов приложений, очередей сообщений, анализирует их и выявляет потенциальные проблемы до их возникновения. Затем система формирует отчеты о событиях, сбоях и изменениях конфигурации, что позволяет специалистам оперативно реагировать на любые отклонения.

Для контроля и сопровождения ИТ-инфраструктуры в решении также есть тепловые карты. С их помощью сервис в наглядной форме представляет динамику изменений основных показателей: количества отклонений от чек-листов, числа хостов, объектов и правил. Кроме того, в WatchDog включен инструмент PostgreSQL Activity Monitor (PGAM), который позволяет проводить онлайн-анализ СУБД в реальном времени, без необходимости прямого доступа к серверу.

«WatchDog — это комплексное решение, которое позволяет компаниям эффективно контролировать и сопровождать ИТ-инфраструктуру не только в облаке, но и on-premise. Благодаря сервису компании смогут сократить время реагирования на угрозы, повысить эффективность эксплуатации ИТ-систем и сосредоточиться на стратегическом развитии бизнеса. При этом продукт входит в реестр российского ПО, что позволяет использовать его в том числе на объектах КИИ», — сказал Андрей Никитин, директор по продуктам «Т1 Облако».

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