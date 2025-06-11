Производитель бытовой и автохимии Grass переходит на интеллектуальное прогнозирование спроса от Novo BI

Российский производитель бытовой и автохимии с оборотом 34 млрд руб. за 2024 г. Grass сделал стратегическую ставку на цифровизацию: совместно с компанией Novo BI запустили совместный проект по внедрению системы Novo Forecast Enterprise. Проект направлен на цифровизацию процессов прогнозирования спроса и управления торговым маркетингом. Об этом CNews сообщили представители Novo BI.

Grass представлен не только в России, но и зарубежом, и с ростом бизнеса столкнулась с рядом проблем: ручное прогнозирование давало точность не более 62%, что приводило к избытку или дефициту товаров; промо-акции, формирующие до 30% выручки, оценивались постфактум, а их планирование было основано на интуиции; «1С», которой компания пользовалась для учета, не справлялась с задачами, требуемыми для бизнеса.

Все это приводило к тому, что тратились недели на подготовку отчетов, а решения принимались на основе устаревших данных.

Система Novo Forecast Enterprise анализирует исторические данные, выявляет паттерны и выбирает оптимальные модели для каждого товара, а также моделирует влияние маркетинговых активностей на спрос до их запуска, позволяя оптимизировать бюджет и повышать маржинальность.

Сквозная интеграция данных объединила информацию из «1С», ERP и других систем, создав единое цифровое пространство для отделов продаж, маркетинга и логистики. Теперь компания может оперативно отслеживать, как изменение цены повлияет на спрос, какие товары выгодно продвигать в конкретном регионе.

Уже на старте проекта Grass получил результаты: сокращение логистических издержек на 5–10% за счет оптимизации запасов.; отказ от ручных отчетов в пользу динамических дашбордов с автоматическим обновлением данных; готовность к росту: система масштабируется на более чем 5000 SKU без увеличения штата.

Особенность проекта — отказ от традиционного технического задания. Вместо этого команды сосредоточились на MVP и точечных доработках, что позволило сократить сроки внедрения. Полная настройка и автоматизация выгрузки данных заняли два дня.

«Novo BI закрыла 95% наших потребностей “из коробки”. Многие компании говорят, что готовы доработать под заказчика, но поверьте, это плохая история, потому что все доработки — это деньги и время. Поэтому весь необходимый функционал должен быть закрыт базовым. Еще один важный фактор, на который мы опирались при выборе — это культура компании. Насколько понимают нас и наши потребности, можем ли мы говорить на одном языке», — сказал генеральный директор компании Grass Михаил Грачев.

В ближайший год компания планирует полностью перевести планирование на цифровые рельсы. Этот кейс может стать эталоном для всей отрасли бытовой и автохимии, демонстрируя, что цифровая трансформация возможна без многолетних затрат — при правильном выборе партнера.

«Сегодня конкуренция идет не между продуктами, а между цепочками поставок. Кто точнее прогнозирует спрос — тот минимизирует потери и захватывает рынок», — отметил генеральный директор компании Novo BI.