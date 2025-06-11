Единая система цифровизации процессов управления документами в ОАК

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) теперь работает в единой системе управления бизнес-процессами и документами Directum RX. Автоматизировано более 20 тыс. пользователей, процессы ускорились в два раза, на 60% снизились временные расходы на процесс. Кейс был реализован командой интегратора TANAiS. Об этом CNews сообщили представители TANAiS.

Решение руководства крупного авиастроительного холдинга создать единую систему цифровизации и построить сквозные бизнес-процессы с автоматизацией их на платформе Directum RX продиктовано тем, что предприятия, консолидированные в контур ПАО «ОАК» и территориально распределенные по всей России, работали в различных СЭД. Это не позволяло выстроить единую систему управления бизнес-процессами и организовать безбумажный документооборот.

В результате реализации проекта создано единое информационное пространство для всех пользователей холдинга, которые ранее работали в разных СЭД. Сократились временные расходы на взаимодействие корпоративного центра, филиалов и дочерних обществ. В единой системе происходит согласование, утверждение внутренних, исходящих документов, исполнение поручений руководства ОАК. Обеспечен обмен нормативно-справочной информацией в части ключевых справочников системы посредством получения данных через интеграцию с корпоративной системой управления нормативно-справочной информацией ПАО «ОАК».

Рабочей группой TANAiS автоматизировано восемь бизнес-процессов, в том числе с нуля разработаны два бизнес-решения: «Обработка поручений», «Согласование рабочих документов». В итоге повышена прозрачность исполнения поручений, полностью исключены случаи потери поручений, которые выдаются неавтоматизированным пользователям.

Под специальные задачи ОАК были модифицированы и настроены два решения – интеллектуальная обработка документов с применением решения Directum Ario и мобильное приложение Directum Solo.

Разработано 100 представлений форм, 45 регламентов, задач и вариантов процессов, 30 справочников, 15 типов документов, 15 сценариев, восемь новых решений для оптимизации процессов, пять фоновых процессов, четыре отчета, два реестра.

В рамках программы импортозамещения проведен переход с БД PostgreSQL на СУБД Tantor. Проект охватил более 20 тыс. пользователей. Проведено 233 семинара, обучено 3158 пользователей и 16 администраторов системы. На каждый внедряемый бизнес-процесс разработаны инструкции пользователей/администраторов и обучающие видеоролики.

Ольга Окунева, руководитель проекта TANAiS: «Для меня проект был личным вызовом по объему и сложности задач, которые необходимо было решить в ходе его реализации. Благодаря высокому уровню профессионализма, слаженной работе в поиске компромиссных решений сложных задач и искренней заинтересованности всей команды в достижении результатов, а также активному участию руководства ПАО «ОАК» во внедрении и оперативном решение возникающих вопросов, мы достигли поставленных целей».

В планах – развитие проекта по цифровизации процессов компании, таких как управление договорами, долговременный архив, управление командировками и др.