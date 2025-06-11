DataDome завершила модернизацию ЦОДа Linx Datacenter

Интегратор инженерных систем DataDome завершил модернизацию инженерных систем ЦОДа Linx Datacenter в Москве. Проект был выполнен под ключ, включая проектирование, поставку, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Важнейшим условием стало проведение работ в ЦОДе без отключения действующего оборудования. Это потребовало от компании особого внимания к бесперебойности работы систем электроснабжения и кондиционирования.

В составе проекта интегратор представил технические решения для установки в машинный зал 19 дополнительных серверных стоек со средним потреблением 7 кВт.

Также компания разработала документацию для систем кондиционирования, электроснабжения, архитектурных решений, автоматической пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и диспетчеризации, контроля и управления доступом.

В ходе строительно-монтажных работ была выполнена строительная подготовка помещений, проведена модернизация главного распределительного щита и систем бесперебойного питания, автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения и диспетчеризации, контроля и управления доступом. В проект модернизации также входили поставка и монтаж ИБП Delta Electronics общей мощностью 300 кВт и внутрирядных кондиционеров Envicool общей мощностью 200 кВт.

DataDome удалось реализовать проект в сжатые сроки – весь процесс, с момента подписания договора и начала проектирования до установки в смонтированные стойки оборудования ЦОДа Linx Datacenter, занял три месяца.

«Мы гордимся тем, что смогли оперативно завершить этот проект с учетом всех требований Linx. Работа нашей команды была организована таким образом, чтобы не допустить сбоев существующей ИТ-инфраструктуры компании. Инженерные решения, которые мы внедрили, не только повысили емкость и мощность ЦОДа, но и укрепили его статус как высоконадежного дата-центра. Мы уверены, что эта модернизация будет способствовать дальнейшему развитию и стабильной работе ЦОДа Linx Datacenter», – сказал генеральный директор «ДатаДом» Андрей Павлов.

«Linx непрерывно развивает свои сервисы и модернизирует инфраструктуру, чтобы предоставлять заказчикам надежную современную ИТ-платформу под растущие задачи бизнеса. DataDome выполнил работы в сжатые сроки, а качество работ и подход к осуществлению проекта полностью соответствовали нашим ожиданиям», – отметил генеральный директор Linx Михаил Ветров.