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«Яндекс Маркет» внедрил ИИ-эксперта в ПВЗ

«Яндекс Маркет» предоставил сотрудникам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) новый сервис, упрощающий решение рабочих вопросов — «Нейроэксперт». Он работает в режиме чата и помогает операторам найти нужную информацию. «Яндекс Маркет» стал первым в России маркетплейсом, предложившим подобное решение для своих партнеров, открывающих ПВЗ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

В основе «Нейроэксперта» лежит технология YandexGPT 5 Pro, последняя версия большой языковой модели «Яндекса». Для обеспечения качественных и полезных ответов «Яндекс Маркет» интегрировал в систему обширную базу знаний: информационные материалы маркетплейса, справки, а также обучающие курсы и должностные инструкции. Благодаря этому, сервис генерирует ответы, опираясь на актуальную информацию, загруженную и предоставленную маркетплейсом.

По данным «Яндекс Маркета», каждый день в поддержку приходит более 4 тыс. обращений от операторов ПВЗ. Теперь как минимум каждое десятое из них может решать сервис, причем мгновенно: например, сотрудник сможет сразу же проверить — разрешен ли конкретный товар к приемке или как правильно заполнить акт.

Воспользоваться «Нейроэкспертом» можно в личном кабинете – там же, где расположена опция обращения в поддержку.

Эта инициатива является частью стратегии «Яндекс Маркета» по внедрению передовых ИИ-технологий. Ранее маркетплейс уже интегрировал ИИ-ассистента на базе этой большой языковой модели в свое основное приложение. Также ИИ-ассистент появился и «Яндекс Лавке», где помогает пользователям с выбором товаров через чат.

В апреле 2025 г. «Яндекс» представил «Нейроэксперт» — сервис, который становится интеллектуальным помощником в различных сферах знаний. Его можно использовать для создания собственных баз знаний в формате чата на основе любых файлов и документов. Бета-версия доступна для всех желающих, а также в интерфейсе «Яндекс 360».

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