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«СберКорус» начнет использование ИИ-агентов в электронном документообороте

Генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов поделился видением дальнейшего развития мобильных сервисов ЭДО и планами оператора по внедрению ИИ. По словам Тарасова, интеграция ИИ в ЭДО поможет бизнесу ускорить обработку юридически значимых документов и сократить число ошибок. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

ИИ-ассистенты уже в пилотном режиме решают прикладные задачи: формируют саммари документов, проверяют данные, уведомляют о статусе отправки и взаимодействуют с поддержкой — все в одном диалоговом окне. «СберКорус» уже имеет четыре таких успешных кейса в своей практике. ИИ-агенты, как отметил спикер, это пока еще сырая, но реально работающая история, позволяющая решать прикладные бизнес-задачи и доводить их до результата, необходимого пользователю.

Говоря о преимуществах ИИ в ЭДО, Виталий Тарасов отметил предиктивный анализ и автоматическое тестирование кода. Предиктивный анализ выявляет вероятные сбои и предотвращает инциденты задолго до их возникновения. Регулярное автотестирование кода и тестирование новых версий программного обеспечения сводят к минимуму влияние человеческого фактора и обеспечивают надежную защиту данных, также улучшают стабильность и производительность системы.

Также спикер привел второй пример, способствующий мобильности ЭДО: использование сервиса «Госключ» в продукте «Сфера Перевозки» по цифровизации логистики. Сервис Минцифры позволяет механикам подписывать документы с мобильных устройств и существенно упрощает рабочую рутину специалистов. Гендиректор «СберКорус» отметил, что компания сделала ставку на работу с сервисом «Госключ» не только из-за соответствия закону, но и из-за потенциала высокой мобильности с удобным пользовательским опытом. Тарасов поделился статистикой о том, что на сегодняшний день у компании прошли многие тысячи подписаний с использованием сервиса «Госключ», и оператор ЭДО видит перспективность этой технологии для масштабирования на рынке и надеется на сетевой эффект инновации.

«Электронный документооборот ближайшего будущего — это не только про скорость. Это про прозрачность, предсказуемость и свободу от рутинных операций в работе. Уверен, что ИИ поможет не только улучшить пользовательский опыт, но и повысить надежность сервисов. Эта картина воплощает наши цели о цифровой экономике, основанной на быстрых, надежных и справедливых отношениях между бизнесом, властью и людьми», — сказал Виталий Тарасов, генеральный директор «СберКорус».

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