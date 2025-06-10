Новая линейка наушников Ugreen уже в России

Компания diHouse объявляет о начале продаж на российском рынке новых моделей наушников Ugreen. Широкий модельный ряд включает в себя беспроводные наушники-вкладыши Echobuds Magic (T6 Magic), HiTune T6s, HiTune P3, открытые наушники HiTune S5, HiTune S3, ClipBuds Magic (S6Magic) и полноразмерные варианты Studio Max2 и Studio Pro. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Российский рынок наушников продолжает расти: за первый квартал 2025 г. было продано свыше восьми млн устройств на сумму более 19 млрд руб. Лидерство в категории принадлежит китайским брендам, доля которых составляет 39% в количественном выражении. Также отмечено, что в сегменте вырос спрос на наушники-вкладыши: популярность бюджетных моделей растет благодаря использованию передовых технологий — активного шумоподавления, поддержки широкого спектра кодеков, улучшенной производительности аккумуляторов.

Наушники Ugreen обеспечивает чистое звучание с яркими средними частотами и мощными басами, образуют стабильное Bluetooth-соединение с устройством и имеют сверхнизкую задержку звука. Технология Dual link позволяет подключаться к двум гаджетам одновременно. Наушники и кейс защищены от пыли и влаги, ими можно пользоваться в плохую погоду под дождем или во время занятий спортом.

Новая линейка наушников Ugreen уже в России

Модели HiTune P3, HiTune S5 и ClipBuds Magic (S6Magic) оснащены технологиями интеллектуального шумоподавления, а их звучание сертифицировано по стандарту Gold Label. Особенность серии Magic — интерактивная анимация на дисплее, которую можно настроить в приложении. Доступны дистанционное управление наушниками с помощью кейса.

Беспроводные модели Studio Max2 и Studio Pro располагают технологией пространственного звучания, двумя режимами подключения — проводным и беспроводным. Высокие показатели автономности позволяют моделям работать до 80 и 100 часов без подзарядки соответственно. Pro-версия поддерживает воспроизведение аудио высокого разрешения LDAC, режим совместного использования (поддержка синхронизации двух наушников) и ИИ-технологии — запись звонков, совещаний, перевод диалогов, синхронный перевод).

Новинки предлагаются по следующим ориентировочным розничным ценам: Echobuds Magic (T6 Magic) – 5,49 тыс. руб., HiTune T6s – 4,19 тыс. руб., HiTune P3 – 2,29 тыс. руб., открытые наушники HiTune S5 – 3,99 тыс. руб., HiTune S3 – 2,99 тыс. руб., ClipBuds Magic (S6Magic) – 3,99 тыс. руб., полноразмерные варианты Studio Max2 – 3,19 тыс. руб., Studio Pro – 5,59 тыс. руб.