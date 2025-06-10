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Компания «Диджитал Дизайн» выполнила импортозамещение двух порталов и разработала новые корпоративные решения для АК «АЛРОСА» (ПАО) на «Битрикс24»

Компания «Диджитал Дизайн» завершила проект по импортозамещению и созданию дополнительных порталов для АК «АЛРОСА» (ПАО). В рамках сотрудничества проведена миграция существующих решений и созданы новые порталы на базе платформы «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители компании «Диджитал Дизайн».

Проект стартовал в 2023 г. в связи с необходимостью перехода на российские решения. Компания «Диджитал Дизайн» выбрана АК «АЛРОСА» (ПАО) в качестве партнера по адаптации и модификации портальных решений благодаря опыту сотрудничества и подтвержденной экспертизе в создании корпоративных информационных систем.

В рамках проекта по импортозамещению специалисты «Диджитал Дизайн» осуществили миграцию порталов «Портал АЛРОСА Информационные технологии» и «Портал сервиса правовой помощи АЛРОСА». Для портала юридической службы дополнительно реализована система аналитики, позволяющая изучать поведение пользователей. Перенос каждого портала занимал в среднем один месяц без остановки бизнес-процессов.

Разработаны и новые специализированные решения для нескольких подразделений компании: для центра информационной безопасности создан портал, содержащий базу знаний, интерактивные материалы для изучения проблемных вопросов и ключевых новостей; для отдела внутреннего контроля и комплаенса реализована иерархическая структура хранения документов, а также разработан портал по направлению импортозамещения для контроля процессов перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) на российское ПО.

Для АО «Производственное объединение «Кристалл», входящего в ГК «АЛРОСА», создан портал, предоставляющий доступ сотрудникам к корпоративной информации, формам заявок и программам мотивации.

Для центра управления недвижимостью разработано несколько специализированных портальных сервисов, которые автоматизировали учет заявок по управлению объектами недвижимости, обеспечив централизованное хранение данных. Дополнительно реализована интеграция с сервисами Росреестра для передачи заявлений от АК «АЛРОСА» (ПАО) напрямую в ведомство.

В рамках данного проекта исходный код прошел многоуровневые проверки на уязвимости. Для обеспечения безопасности использовалась схема работы через Git-репозиторий, а финальное развертывание выполнено в защищенном контуре заказчика.

В результате проектной работы для АК «АЛРОСА» (ПАО) создано несколько корпоративных и специализированных портальных сервисов на российской платформе «Битрикс24». Пользователи портала получили доступ к необходимой информации для повседневной работы. Порталы помогают решать задачи различных подразделений компании и поддерживать изменяющиеся бизнес-процессы.

«Мы благодарны команде “Диджитал Дизайн” за высокий профессионализм в развитии и поддержке корпоративных портальных решений АК “АЛРОСА” (ПАО). Особенно ценим оперативность реагирования, открытую позицию команды при оказании методологической поддержки и ответственное отношение к поставленным задачам на протяжении многих лет сотрудничества», — отметил Артем Зиновьев, заместитель генерального директора по сопровождению корпоративных информационных систем АЛРОСА ИТ.

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