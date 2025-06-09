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«СОДИС Лаб» и Larix завершили интеграцию своих решений на базе BIM

Компании «СОДИС Лаб» и Larix завершили интеграцию своих платформ для управления строительством. Пользователи смогут бесшовно передавать данные между системами и повышать контроль качества в строительных проектах. Об этом CNews сообщили представители «СОДИС Лаб».

Интеграция платформы для управления строительством SODIS Building с Larix.Manager и Larix.EST позволяет синхронизировать данные между системами, обеспечивая сквозное управление строительными процессами. Это исключает необходимость ручного ввода и минимизирует риски ошибок из-за неактуальных или некорректных данных.

Реализованная интеграция обеспечивает автоматизированный обмен данными между платформами, включая актуальную информацию по составу и структуре проектов, контролю качества BIM-моделей с формированием отчетов, а также автоматическое формирование дашбордов и аналитики по проектам и портфелям проектов на всех этапах жизненного цикла — от проектирования до строительства.

«СОДИС Лаб» — российский разработчик комплексных систем управления строительством и эксплуатацией зданий на основе цифровых двойников. Платформа SODIS Building охватывает весь жизненный цикл объекта: от проектирования и стройконтроля до управления эксплуатацией, включая работу с BIM-моделями.

Платформа Larix — набор продуктов, предназначенных для решения различных задач, начиная от проверки качества BIM-модели, автоматизации оценки стоимости и формирования ведомости объемов работ и стоимости, заканчивая проведением тендерных процедур, выбором подрядчиков и дальнейшим взаимодействием с ними на этапе исполнения договора.

Андрей Шахраманьян, генеральный директор «СОДИС Лаб»: «Строительство и эксплуатация зданий — это живой организм, требующий постоянного внимания и контроля. Для эффективного управления необходимы метрики качества, скорости и стоимости работ. Именно такие инструменты мы предоставляем нашим клиентам в решениях SODIS. Благодаря интеграции с Larix, пользователи смогут бесшовно получать ключевые показатели по качеству данных и контролю затрат на строительство».

Алексей Пелипенко, генеральный директор Larix: «Для наших заказчиков и пользователей Larix крайне важно обеспечить сквозное движение согласованных данных из SODIS в Larix.Manager и Larix.EST, чтобы исключить какую-либо возможность использования устаревших или некорректных BIM-моделей и, как следствие, повысить уровень доверия финальным результатам».

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