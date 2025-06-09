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«СКБ Контур» и «Газинформсервис» обеспечивают трансграничный ЭДО между Россией и Белоруссией

Компании «Газинформсервис» и «СКБ Контур» запустили трансграничный электронный документооборот (ЭДО) между Россией и Белоруссией. Это позволит российским и белорусским компаниям обмениваться юридически значимыми электронными документами через системы «Диадок» и белорусских операторов ЭДО. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

В конце мая 2025 г. компании объявили о запуске проекта и обсудили юридические, технические и организационные аспекты трансграничного ЭДО, включая вопросы взаимного признания электронных подписей, использование машиночитаемых доверенностей и атрибутных сертификатов, а также требования к передаче персональных данных. Также были затронуты перспективы развития трансграничного ЭДО с Казахстаном и другими странами.

Дмитрий Тамеев, руководитель проекта ТЭДО и МЭДО в «Контур.Диадоке»: «Контур.Диадок совершил долгожданный шаг в развитии трансграничного электронного документооборота, запустив юридически значимый ЭДО с Белоруссией. Уже в ближайшее время мы планируем подключить ТЭДО с Казахстаном, а в перспективе и другие страны ЕАЭС, чтобы расширить возможности для бизнеса в цифровой среде. Этот проект не только ускоряет и упрощает взаимодействие с зарубежными контрагентами, но и закладывает основу для масштабируемой экосистемы трансграничного документооборота и единого пространства доверия, где удобство и безопасность являются нашими ориентирами».

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