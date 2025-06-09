«СберУниверситет» автоматизировал бизнес-планирование на базе Optimacros

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по автоматизации процессов годового бизнес-планирования на базе платформы Optimacros для «СберУниверситета». Теперь финансовый отдел и центры финансовой ответственности работают в едином информационном пространстве, данные бизнес-плана обновляются в режиме реального времени и доступны в режиме онлайн всем заинтересованным лицам. Бюджетная кампания 2025 г. прошла с использованием нового инструмента. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«СберУниверситет» — образовательный центр для топ-менеджеров и руководителей. Более 590 образовательных решений доступны как для сотрудников экосистемы Сбербанка, так и для внешних клиентов. Ежегодно на очных и смешанных программах обучается более 40 тыс. человек.

В 2023 г. команда «Корус Консалтинг» реализовала проект по автоматизации процесса ценообразования для финансового отдела «СберУниверситета». С учетом результатов внедрения было принято решение расширить проект автоматизации и перенести в Optimacros процесс бизнес-планирования.

Команда проекта настроила в системе драйверную модель для формирования бюджета доходов и расходов с использованием нормативов, календарных планов и смет. Для повышения скорости и качества сбора данных специалисты реализовали дашборды для пользователей по ролям и разграничили права доступа к информации.

Дополнительно «Корус Консалтинг» выполнил двухстороннюю интеграцию с платформой бухгалтерского и управленческого учета «1С: Бит-Финанс», что позволило транслировать данные бизнес-плана в учетную систему для осуществления функции бюджетного контроля и проводить план-факт анализ в Optimacros.

«Реализация проекта проходила поэтапно, на основе спринтов, для которых выбирались задачи, наиболее приоритетные для заказчика на ближайший месяц. Промежуточные результаты оценивались еженедельно, и в случае необходимости наши специалисты вносили корректировки. Благодаря такому подходу к работе эксперты финансового отдела «СберУниверситет»а могли оперативно отслеживать движение по проекту, менять требования с учетом новых внутренних вводных и при этом быстро получать готовую к работе функциональность», — сказала Анна Флоринская, директор по развитию бизнеса департамента «Бизнес-планирование» ГК «Корус Консалтинг».

«Особенностью этого проекта стали высокие требования заказчика к эстетичной и удобной для пользователей визуализации данных на дашбордах и к общему пользовательскому опыту при работе с решением. Команда нашего партнера смогла показать действительно выдающийся результат, основанный на компиляции best practice из десятков выполненных проектов по автоматизации финансового планирования, а технологии платформы позволили это реализовать. В результате система получилась не только функциональной, но и объективно красивой. Мы видим много дашбордов и можем это подтвердить», — отметил Максим Шилов, директор по работе с партнерами Optimacros.

В процессе автоматизации финансовый отдел «СберУниверситета» провел ревизию аналитик и правил управленческого учета, изменил отдельные подпроцессы для более эффективной работы систем и пользователей и поставил процесс улучшений на регулярные рельсы. Все фактические данные, попадающие в драйверную модель, проходят встроенные проверки, и при ежедневной интеграции формируются отчеты о качестве данных с указанием конкретных ошибок и нестыковок.

«Широкие возможности и гибкость платформы, а также опыт и подход к ведению проекта консультантов из «Корус Консалтинг» позволили нам автоматизировать процесс бизнес-планирования, быстро обучить пользователей и начать применять систему в максимально сжатые сроки. В результате проекта мы получили инструмент, который помогает оперативно принимать управленческие решения. За счет автоматизации повысилась скорость формирования ежемесячного отчета и прогноза. Система бизнес-планирования теперь — единый источник финансовой информации для всех ЦФО, а все наши бизнес-блоки и показатели взаимосвязаны наглядно и прозрачно», — сказала Марина Князева, начальник финансового отдела «СберУниверситета».