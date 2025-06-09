CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

HRlink автоматизировал перенос архива кадровых документов из сторонних систем

Сервис кадрового ЭДО HRlink добавил новую функцию — автоматический перенос документации сотрудников из других систем в HRlink. Компания может перейти на КЭДО от HRlink без потери доступа к данным сотрудников за все время ведения КДП в цифровом формате, обеспечивая единый цифровой контур с полным сохранением юридической значимости документов. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Новая функция позволяет импортировать на платформу HRlink уже оцифрованную документацию, соответствующую единым нормативным требованиям к ЭДО (Приказ Минтруда России от 20 сентября 2022 г. № 578н «Об утверждении Единых требований к составу и форматам документов, связанных с работой, оформляемых в электронном виде без дублирования на бумажном носителе»). ZIP-архивы могут быть загружены в подготовленную систему, что исключает необходимость сохранять и поддерживать прежние решения после перехода на HRlink.

«Опираясь на опыт наших клиентов, которые перешли на HRlink из КЭДО-систем других вендоров, мы придумали и запустили новую функцию переноса архива. Она делает процесс миграции простым и позволяет работодателю сохранить преемственность в работе с данными сотрудников. Это не просто про удобство, это про безопасность, экономию и зрелый подход к цифровизации HR-процессов», – сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

США взялись менять системы управления самолетами. Многие из них непрерывно эксплуатировались 60 лет

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Найдена хакерская группировка, которая атакует российские предприятия и вузы исключительно по ночам

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще