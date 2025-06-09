ГК «Юзтех» и «Группа Астра» объявили о партнерстве

«Группа Астра» и ГК «Юзтех» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Взаимодействие двух компаний позволит объединить опыт в цифровизации бизнеса. Заказчики получат доступ к лучшим услугам и технологиям для оптимизации бизнес-процессов и повышения конкурентоспособности.

«Наше партнерство позволит заказчикам получить доступ к более эффективным решениям, оптимизированным под специфику бизнеса. Это особенно актуально в условиях активного импортозамещения иностранного софта. В наши планы также входит совместное развитие продуктов. Благодаря объединению нашего опыта и экспертизы, заказчики получат наиболее эффективные и надежные продуктовые решения», — сказал Александр Корякин, заместитель генерального директора ГК «Юзтех».

«Это партнерство объединяет экспертизу двух лидеров рынка. Совместно с «Юзтех» мы сможем предложить клиентам принципиально новый уровень цифровых решений — от защищённой инфраструктуры до отраслевых ИТ-комплексов. В условиях глобальной трансформации ИТ-ландшафта такой альянс особенно важен для обеспечения технологического суверенитета российских предприятий», — сказал Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».