США взялись менять системы управления самолетами. Многие из них непрерывно эксплуатировались 60 лет

Федеральное управление гражданской авиации США внезапно решило отказаться от дискет и Windows 95 в системах управления воздушным движением. Устаревшие ПО и «железо» использовались в гражданской авиации этой страны десятилетиями, но как только британские СМИ осветили проблему, США резко зашевелились и взялись за модернизацию.

Лучше поздно, чем никогда

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) откажется от использования дискет в системах управления воздушным движением. Древняя операционная система Windows 95, вышедшая в далеком 1995 г., тоже постепенно будет выведена из эксплуатации, пишет Tom’s Hardware.

Дискеты – это совершенно бесполезный в 2025 г. вид носителя информации, вмещающий по современным меркам ничтожно малое количество данных. Например, на обычную 3,5-дюймовую дискету не поместится даже фотография с iPhone, сделанная в хорошем качестве, так как ее объем составляет всего-навсего 1,44 МБ. В настоящее время дискеты не выпускаются нигде в мире. Крупнейшие их производители остановили конвейер много лет назад – Sony, к примеру, сделала это в 2011 г.

Windows 95 – это 30-летняя ОС, известная как одна из самых глючных в «коллекции» Microsoft. Она не поддерживается с декабря 2001 г., то есть почти четверть века, и современные устройства неспособны работать на ней – нет драйверов.

Nik / Unsplash Много лет назад дискеты были самыми передовыми носителями информации. В 2025 году это лишь пережиток прошлого

Некоторые из систем управления воздушным движением США невероятно устарели. FAA развернула шесть таких систем 60 лет назад. 40 из этих систем 30-летние, и их тоже нельзя назвать современными. 72 системы эксплуатируются более двух десятилетий. Чем старше системы, тем меньше знакомых с ними специалистов, способных обслуживать их. Мало кто готов тратить свое время и обучаться работе с системами, которые старше их самих на многие десятилетия и давно и бесповоротно устарели.





Влияние СМИ

Проблема использования FAA совершенно устаревших технологий, как аппаратных, так и программных, в начале весны 2025 г. стала достоянием общественности. Как сообщал CNews, ее осветило, в числе прочих, авторитетное британское издание The Register, основанное в 1994 г.

Спустя три месяца глава Федерального управления гражданской авиации обозначил амбициозную цель по модернизации всей системы управления воздушным движением США и приведению ее в соответствие с требованиями XXI века. Как быстро получится провести столь масштабную модернизацию, неизвестно, но большинство диспетчерских вышек в США до сих пор используют бумажные носители и дискеты для обмена информацией.

Впрочем, как пишет Tom’s Hardware, наверняка техническая отсталость спасла FAA от всемирного сбоя ПК на базе Windows в июле 2024 г. вызванного ИБ-компанией CrowdStrike, который имел огромные глобальные последствия.

Слова есть, дел пока не видно

«Вся идея заключается в том, чтобы заменить систему. Больше никаких дискет или бумажных полосок», – заявил исполняющий обязанности администратора FAA Крис Рошело (Chris Rocheleau) Комитету по ассигнованиям Палаты представителей 4 июня 2025 г.. Министр транспорта США Шон Даффи (Sean Duffy), в свою очередь, говоря о модернизации FAA и ее систем, заявил: «Это самый важный инфраструктурный проект, который у нас был в этой стране за десятилетия. Все знают, что мы должны это сделать».

Авиационная промышленность создала коалицию, выступающую за модернизацию систем управления воздушным движением под названием «Современное небо» (Modern Skies).

Однако обновление этих систем – далеко не самая тривиальная задача, и простой покупки самых современных ПК для этого будет недостаточно, отмечает Tom’s Hardware. Прежде всего, некоторые из этих систем в принципе никогда нельзя выключать, потому что это критически важно для безопасности. Помимо этого, обновленная инфраструктура FAA должна быть устойчива к взлому и другим уязвимостям, поскольку даже одно нарушение может парализовать всю страну, что будет стоить времени, денег и жизней.

Сэкономить деньги

Федеральное управление гражданской авиации США разослало различным ИТ-компаниям запрос на подключение к программе модернизации в качестве поставщиков и интеграторов оборудование. Даффи подсчитал, что проект будет завершен через четыре года и обойдется в десятки миллиардов долларов, но ряд экспертов считают, что эти сроки слишком оптимистичны, пишет TechSpot.

Сейчас FAA вкладывает крупные суммы в поддержание своих старых систем управления гражданской авиацией в рабочем состоянии, ведь они должны функционировать в режиме 24/7/365, то есть круглосуточно и без выходных. Тем не менее, возраст техники в конечном итоге даст о себе знать, независимо от того, сколько вложено в ее ремонтирует и обслуживание, отмечает Tom’s Hardware.