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Axiom JDK и «Аладдин Р.Д.» создали решение для замены Microsoft CA для объектов КИИ

Компании Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и «Аладдин Р.Д.», участник российского рынка средств криптографической защиты информации, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Цель сотрудничества — обеспечить безопасную и полностью отечественную среду для функционирования корпоративных центров сертификации на базе Java, соответствующую требованиям ФСТЭК. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

В рамках совместного проекта проведены испытания совместимости между сертифицированной средой исполнения Java Axiom JDK Certified и Aladdin Enterprise CA — корпоративным центром сертификации, входящим в линейку продуктов «Аладдин Р.Д.». Испытания подтвердили корректную работу решений в составе единой доверенной инфраструктуры, что оформлено сертификатом совместимости.

Axiom JDK и «Аладдин Р.Д.» создают доверенную ИТ-инфраструктуру на базе Java для корпоративных УЦ. Это стратегическое партнерство — важный шаг к масштабной миграции заказчиков на российские решения в области удостоверяющих центров, в том числе на замену Microsoft CA. Благодаря комплексному доверенному решению Axiom JDK и «Аладдин Р.Д.» государственные информационные системы и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) получают возможность бесшовного перехода на сертифицированную альтернативу, отвечающую требованиям ФСТЭК.

Совместное решение особенно актуально в условиях необходимости выполнения нормативных требований в части защиты информации, обеспечения технологической независимости и минимизации рисков, связанных с использованием иностранных компонентов. Axiom JDK Certified — первая и единственная платформа исполнения Java-приложений, включенная в реестр российского ПО и сертифицированная ФСТЭК по четвертому уровню доверия. Она разрабатывается по промышленному процессу РБПО и поддерживает безопасное выполнение Java-кода в критически важных системах.

«Доверие критически важно, когда дело касается удостоверяющих центров. Здесь Java-приложения должны запускаться в контролируемой, предсказуемой и сертифицированной среде. Вместе с “Аладдин Р.Д.” мы обеспечиваем этот уровень информационной безопасности. Наша доверенная платформа гарантирует, что запуск и работа PKI-решений будет соответствовать самым строгим требованиям регуляторов, а наше партнерство — это не просто интеграция технологий, это надежный фундамент для построения защищенной цифровой экосистемы на базе российской Java», — отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.

«Сегодня для компаний, работающих с критически важной информацией, жизненно необходимо не просто перейти на отечественные технологии, а выстроить доверенную надежную ИТ-среду. Java является основой 70% корпоративных систем, и мы видим в стратегическом партнерстве с Axiom JDK большое будущее. Наше совместное решение помогает заказчикам реализовывать безопасную, предсказуемую и полностью отечественную ИТ-инфраструктуру для корпоративных удостоверяющих центров», — сказал коммерческий директор компании «Аладдин Р.Д.» Илья Тимофеев.

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