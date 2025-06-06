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Vezzer.no внедрила искусственный интеллект Smart Engines для автоматической проверки грузоперевозчиков

Торгово-логистическая экосистема Vezzer.no интегрировала российские технологии искусственного интеллекта от научно-производственной компании Smart Engines. Внедрение позволило автоматизировать распознавание и проверку основного разворота и страницы с пропиской паспорта России, водительских прав, СТС и других документов. Технология повысила функциональность и прозрачность логистической экосистемы для клиентов и автоперевозчиков. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Система Smart ID Engine мгновенно распознает данные основного разворота российского паспорта и страницы с пропиской, водительского удостоверения, ИНН и ОГРН в мобильном приложении и на сайте платформы. Это дает возможность осуществлять автоматическую верификацию водителей без необходимости предоставлять документы каждому заказчику в дальнейшем.

Распознавание паспорта на мобильном телефоне с помощью технологии Smart ID Engine занимает 0,15 секунды. В серверных решениях скорость распознавания достигает 55 паспортов в секунду на процессор. Это стало возможным благодаря применению сверхлегких 4.6-битных нейросетей – разработки ученых компании. Другой особенностью технологии является полная безопасность процесса распознавания. Изображения документов пользователей не покидают контура безопасности платформы и не передаются на обработку третьим лицам, что исключает риск утечки данных на этапе распознавания.

«Vezzer.no предлагает своим пользователям на рынке грузоперевозок передовой сервис для современного ведения бизнеса и снижения транзакционных издержек. Поэтому принципиально важным критерием при выборе технологического решения для нас была автономная работа системы распознавания документов. Технологии Smart Engines обеспечивают высочайший уровень автоматического ввода данных из печатных и рукописных паспортов и других документов», – сказал генеральный директор платформы Vezzer.no Александр Конюхов.

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