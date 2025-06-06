«Ред Софт» и «Анлимитед Продакшен» объявили о сотрудничестве

Состоялось подписание меморандума о сотрудничестве компаний-разработчиков отечественного программного обеспечения — «Ред Софт» и «Анлимитед Продакшен» (разработчик супераппа для бизнеса eXpress). В церемонии подписания приняли участие CEO eXpress Андрей Врацкий и заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Соглашение предполагает совместное участие и проведение мероприятий для популяризации отечественных разработок. В меморандуме заявлен обширный список мероприятий: отраслевых, региональных, федеральных и международных семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов, а также выставок. Отдельное внимание уделено взаимодействию по организации процессов обучения и последующего сопровождения продуктов компаний.

Компания «Анлимитед Продакшен» ранее сообщала о совместимости eXpress с операционной системой «Ред ОС» от компании «Ред Софт». «Ред ОС» включена в Реестр российского ПО Минцифры России, ее безопасность подтверждена сертификатом ФСТЭК России. В свою очередь платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress также входит в Реестр отечественного ПО, имеет сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Таким образом, совместное внедрение продуктов обеспечивает безопасную инфраструктуру для корпоративного общения и работы.

«Одна из ключевых задач отечественного разработчика — активно развивать сотрудничество с коллегами на рынке ИТ-решений. В частности, обеспечить максимальную совместимость своего продукта и сформировать процессы внедрения и технической поддержи. Мы имеем богатый опыт работы с коллегами из «Анлимитед Продакшен» и обязательно будем продолжать развитие наших отношений, предлагая рынку качественные, эффективные и совместимые решения», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Российские вендоры стремятся создавать по-настоящему нужные и качественные решения для комфортной и безопасной работы. И глубокое сотрудничество технологических лидеров российского рынка является абсолютно логичным шагом. В последнее время важным требованием любого крупного заказчика становится информационная безопасность. В сочетании с защищенной корпоративной платформой eXpress использование российской «Ред ОС» позволит соответствовать высоким стандартам защиты информации», — сказал Андрей Врацкий, основатель и CEO eXpress.