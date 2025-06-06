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Новый сервис «1С-Рарус:Эхо» для распознавания речи в программах «1С»  

«1С-Рарус» выпустил сервис, который встраивается в программные продукты на платформе «1С:Предприятие» и обеспечивает возможность распознавания речи. Обработка звонков, встреч, интервью с помощью «1С-Рарус:Эхо» повысит эффективность работы отделов продаж, колл-центров и служб поддержки. Для тестирования сервиса «1С-Рарус» предоставляет до 1000 минут бесплатного распознавания в месяц. Об этом CNews сообщили представители «-Рарус».

«1С-Рарус:Эхо» – сервис для перевода голоса в текст. Сервис интегрируется в программы системы «1С:Предприятие».

Распознавание звонков помогает быстрее реагировать на запросы клиентов, сокращать нагрузку на персонал и контролировать качество обслуживания. Транскрипция встреч, совещаний и интервью экономит время и упрощает принятие решений.

«1С-Рарус:Эхо» создан на основе технологий искусственного интеллекта и обеспечивает конвертацию аудио в текст с точностью до 96%. Сервис умеет работать с текстами на 12 языках (по запросу могут быть добавлены новые языки), преобразует числа, даты и другие данные в нужный формат, расставляет знаки препинания и распознает голос в диалогах.

Чтобы воспользоваться сервисом можно записать голос с микрофона или загрузить аудиофайл. Данные обрабатываются на защищенных серверах и удаляются сразу после конвертации.

«Подразделения "1С-Рарус" уже успели оценить новый сервис. За 12 месяцев тестирования сервиса внутри компании расшифровано более 556 тысяч минут. Система экономит время и помогает в работе», — сказал Дмитрий Казачков, управляющий партнер «1С-Рарус».

Для знакомства с сервисом компания «1С-Рарус» предоставляет 300 бесплатных минут ежемесячно для одного пользователя. При добавлении еще одного пользователя лимит также увеличивается еще на 300 минут. Общий лимит бесплатных минут для одной компании в месяц может быть увеличен до 1000 минут, если сервисом пользуются 4 и более пользователей.

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