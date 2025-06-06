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Московская торгово-промышленная палата и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали вице-президент по международной и межрегиональной деятельности МТПП Владислав Мищенко и заместитель генерального директора IVA Technologies Максим Смирнов. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Одной из целей соглашения является экспертное участие представителей IVA Technologies в образовательном проекте Московской торгово-промышленной палаты – Школа международного предпринимательства для студентов московских вузов «Начни свой бизнес с Москвой». Проект направлен на формирование у целевой аудитории предпринимательских компетенций и навыков карьерного моделирования в предпринимательской среде России.

Заместитель генерального директора IVA Technologies Максим Смирнов: «Наше сотрудничество с образовательным проектом Московской торгово-промышленной палаты поможет создать благоприятную экосистему для роста инновационных идей. Эксперты IVA Technologies готовы интегрироваться в проект и поделиться своим опытом в области технологий и предпринимательства. Это позволит студентам, участвующим в проекте, не только получить теоретические знания, но и ознакомиться с практическими аспектами ведения бизнеса в условиях современного рынка».

Вице-президент по международной и межрегиональной деятельности МТПП Владислав Мищенко: «Участие в проекте экспертов лидера российского рынка решений для корпоративных коммуникаций будет мотивировать и вдохновлять участников. Студентам важно видеть, как работает бизнес изнутри. ИТ-индустрия будет продолжать задавать тон развития новых бизнес-проектов, и мы благодарны IVA Technologies за готовность делиться собственным опытом и экспертизой».

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