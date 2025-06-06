Исследовательский центр МГУ в сфере ИИ получил господдержку

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко представил итоги отбора «третьей волны» исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Победившие вузы и научные организации получат гранты на проведение исследований и создание прорывных отраслевых решений мирового уровня. Ранее состоялось заседание конкурсной комиссии Министерства экономического развития России, рассмотревшей поступившие на конкурс проекты. По результатам рассмотрения заявок государственную поддержку получил Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта, созданный в МГУ имени М.В. Ломоносова. Программа реализуется в рамках Федерального проекта «Искусственный интеллект» Национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко: «Каждый из семи отобранных центров “третьей волны” получит по 676 млн руб. на два года – до 2026 г. – для проведения фундаментальных исследований в области сильного, доверенного, мультиагентного ИИ. Общая сумма бюджетного финансирования составит 4,7 млрд руб. на все центры. Впервые в исследованиях будет задействован МГУ имени М.В. Ломоносова. Инвестиции в исследовательские центры по ИИ уже доказали свою эффективность. Центры “первой волны” занимались вопросами сильного, доверенного, этичного искусственного интеллекта. “Вторая волна” посвящена отраслевым исследованиям для медицины, транспорта, промышленности и умных городов. Эти центры создают практически половину всего российского научного задела в ИИ. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 г. публиковать не менее 450 работ на конференциях высшего уровня в области ИИ в мире – А*. Видим, что инвестиции достигают результата, поэтому Правительство продолжает развитие таких программ поддержки».

Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий: «Московский университет продолжает концентрировать исследовательский и кадровый потенциал в области технологий искусственного интеллекта. Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта МГУ займется решением ряда наиболее приоритетных фундаментальных и прикладных задач. Программа Центра опирается на широкую экспертизу МГУ в области естественных наук, в качестве фокуса ключевых прикладных областей выбраны естественные науки – химия, биология и медицина. Например, будут разработаны гибридные технологии, сочетающие ИИ и квантово-химические методы для дизайна материалов и белков. В деятельности Центра важно максимально реализовать возможности междисциплинарного подхода, сотрудничества исследователей, представляющих различные направления естественно-научного знания и специалистов в области искусственного интеллекта».

Директор Исследовательского центра по искусственному интеллекту МГУ Г.В. Боков сообщил, что цель Центра – развитие современных технологий искусственного интеллекта, в том числе в направлении так называемого общего искусственного интеллекта, способного решать широкий круг задач, как это делает человек. «Мы объединяем глубокие научные исследования с прикладными разработками, которые уже сегодня могут быть востребованы в экономике, промышленности, медицине и образовании. В проект вовлечены специалисты из семи подразделений МГУ, включая ведущих российских и зарубежных ученых», – отметил представитель Московского университета.

Руководитель Стратегического агентства поддержки и формирования ИИ-разработок (САПФИР) Т.М. Союзнова подтвердила, что экспертную поддержку конкурсного отбора и последующее сопровождение реализации программ деятельности исследовательских центров осуществляет их проектный офис, созданный на базе Фонда «Сколково». «Ближайшие два года САПФИР сосредоточится на поддержке исследовательских центров для достижения ими всех поставленных задач как в научной, так и в коммерческой части. Их деятельность будет способствовать созданию технологического задела России в области искусственного интеллекта, а также привлечению и развитию лучших кадров страны», – сказала она.

Основные задачи Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта МГУ имени М.В. Ломоносова — проведение научных и применимых на практике исследований, направленных на обеспечение опережающего развития технологий искусственного интеллекта.

Программа Центра «Мультимодальные генеративные модели для естественных наук и индустрии» нацелена на комплексное развитие искусственного интеллекта (AI) в направлении общего искусственного интеллекта (AGI), объединяя фундаментальные исследования в области нейросетевых и генеративных моделей с практико-ориентированными разработками в сфере управления, принятия решений и агентных / мультиагентных систем.

Основные направления научных исследований на площадке Исследовательского центра – фундаментальные и генеративные модели ИИ, агентные и мультиагентные системы, элементы сильного искусственного интеллекта, архитектуры и алгоритмы машинного обучения.

В работу Центра будет вовлечен кадровый потенциал Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, механико-математического факультета, факультета вычислительной математики и кибернетики, а также физфака и химфака, биологического факультета и факультета биоинженерии и биоинформатики Московского университета. В 2025-2026 гг. в деятельности Центра также примут участие более 30 аспирантов, запланированы к публикации десятки научных статей по тематике ИИ в высокоранговых научных журналах и топовых научных конференциях уровня A*, а также другие значимые результаты интеллектуальной деятельности.

В проекте задействуют суперкомпьютер «МГУ-270», запущенный 1 сентября 2023 г. Супервычислитель имеет архитектуру, которая оптимизирована для решения задач в области ИИ, биоинформатики, квантовой химии и других передовых научных дисциплин. Вычислительная мощность достигает 400 петафлопс. Суперкомпьютер будет использоваться для обучения и валидации больших ИИ-моделей.

Ключевые прикладные проекты будут направлены на решение проблемы токсичности и галлюцинаций больших языковых моделей, автоматизацию бизнес-процессов в банковской отрасли, улучшение качества видеоконтента, анализ медицинских изображений, автоматизацию проектирования и разработку новых материалов и лекарств.