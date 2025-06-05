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Вологодский архив обновил технологии оцифровки с помощью «ЭларСкан» А2-800КС50

В Государственном архиве Вологодской области установили отечественный планетарный сканер «ЭларСкан» А2-800КС50 с профессиональной версией программного обеспечения «Элар СканИмидж». Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

В связи с ростом интереса пользователей к изучению семейной истории Государственный архив Вологодской области активно проводит оцифровку метрических книг, исповедных и клировых ведомостей, ревизских сказок и других генеалогических источников. Работа с массивами старинных документов требует современного и высокоэффективного оборудования, что и послужило основанием для приобретения нового сканера, отмечают в архиве.

«Корпорация «Элар» как признанный лидер в производстве оборудования и программных средств для оцифровки документов в России, уже поставила в наш архив два сканера в прошлом году, что существенно ускорило процесс обработки дел формата А3, - сказали специалисты архива. – Новый сканер оптимально приспособлен под наши нужды. На нем мы планируем оцифровывать, в первую очередь, метрические книги большого объема. В нашем архиве содержатся фолианты объемом до трех тысяч страниц, с толщиной корешка до 50 сантиметров и весом в несколько десятков килограммов. Помимо плановой работы по созданию электронного фонда пользования, мы выполняем большое количество заказов пользователей на выборочную оцифровку. Ранее процесс предоставления копий со страниц этих массивных книг вызывал для нас технические трудности».

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Элар
Вологодский архив обновил технологии оцифровки с помощью «ЭларСкан» А2-800КС50

«ЭларСкан» А2-800КС50 предназначен для обработки документов формата А2+ с весом до 50 кг. Подъемный механизм с раздельными ложементами обеспечивает аккуратное сканирование сшитых оригиналов. Разрешение сканирования достигает 600–800 точек на дюйм. Интеллектуальное программное обеспечение «СканИмидж», внесенное в реестр отечественного ПО Минцифры, автоматически выполняет ряд функций в фоновом режиме, снижая объем ручных операций и трудозатраты оператора. Автоматизированные режимы сканирования отслеживают переворот страниц и наличие пальцев на документе, встроенные алгоритмы определяют границы оригинала и выполняют обрезку изображения. Для случаев, когда разворот сшитого документа не может быть полностью раскрыт, применяется функция V-коррекции, обеспечивающая выравнивание и получение ровной цифровой копии.

«Оператор наблюдает изображение объекта на экране монитора, при этом элементы управления размещены максимально удобно для эффективной работы, - сказал заведующий лабораторией копирования, реставрации и переплета документов Александр Бушуев. - Особое внимание уделено системе освещения: светодиодные лампы с регулируемым положением и специальными шторками управляются программно и адаптируются под различные режимы сканирования. Интерфейс устройства отличается логичностью, удобством и полной русификацией. Качество скан-образов очень хорошее, прекрасно видна фактура бумажной основы и детали чернильного текста. Диапазон настроек камеры позволяет добиться максимального соответствия электронного образа цвету оригинала».

Специалисты «Элар» провели обучение для сотрудников лаборатории архива по работе с новым оборудованием, что позволило существенно повысить скорость и качество оцифровки исторических документов.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов, обеспечивая независимость от иностранных решений и соответствие современным стандартам безопасности.

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