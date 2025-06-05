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Волгоградцам представят ИИ-решение для экологического мониторинга воздуха и воды

МТС представит в Волгоградской области первый сервис на основе искусственного интеллекта для экологического мониторинга: платформа «Система проактивного управления экологическими рисками» внесена в Единый реестр отечественного ПО. Это отечественная разработка с ИИ-аналитикой и машинным обучением для экологического надзора за качеством воздуха и воды. Об это CNews сообщили представители МТС.

«Система проактивного управления экологическими рисками» от МТС — программная часть «МТС Экомониторинг». Программно-аппаратный комплекс позволяет проводить непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также минимизировать финансовые и экологические риски, одновременно улучшая качество жизни и состояние окружающей среды на основе данных. В основе решения — аналитика Big Data и математические вычисления.

Система интегрирована практически со всеми российскими производителями измерительного оборудования, что позволяет реализовывать проекты. Все используемое оборудование внесено в реестр средств измерений (ФГИС «АРШИН») и проходит регулярную поверку и техническое обслуживание.

«Волгоградская область с ее жарким климатом, развитой промышленностью и обширной сетью водоемов требует усиленного внимания к экологии. Наша разработка на основе ИИ способна анализировать экологическую обстановку в разных местах, отслеживая концентрацию газов, температуру, давление и другие параметры. Кроме того, система способна прогнозировать негативные воздействия на окружающую среду и предлагает интуитивно понятный интерфейс. С учетом промышленной специфики Волгограда и наличия крупных водных объектов, система может помочь снизить экологические риски в регионе», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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