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Цифровизация
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В России будет разработана методология интеграции ИИ в ERP

Автономная некоммерческая организация «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» создаст методологию интеграции больших языковых моделей (LLM) в отечественные СУР (системы управления ресурсами, ERP). О старте этой работы сообщила заместитель генерального директора АНО «НЦК ИСУ» Екатерина Хитрова. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

Методологию создания национальной СУР АНО «НЦК ИСУ» начала разрабатывать в 2023 г. В рамках этой работы организация уже сформировала репозиторий бизнес-процессов, функциональные и технические требования к СУР, ее архитектуру, и техническое задание на разработку системы.

В методологии интеграции ИИ в СУР будут обозначены все нюансы внедрения больших языковых моделей в отечественные системы управления ресурсами, требования к этому процессу и рекомендации с учетом потребностей крупнейших потребителей ERP в стране.

Ориентируясь на эту методологию, вендоры российских ERP смогут ускорить внедрение ИИ в свои решения и сделать это в соответствии с ожиданиями заказчиков - крупного российского бизнеса.

«Сегмент СУР достаточно долгое время был консервативен. Отечественные производители систем управления ресурсами очень осторожно относились к внедрению инноваций. Но в последние годы ситуация изменилась - вендоры получают запросы от своих потребителей и тщательно изучают возможности и особенности таких технологий, в частности, LLM. Наша методология значительно облегчит им в будущем внедрение искусственного интеллекта», – сказала заместитель генерального директора АНО «НЦК ИСУ» Екатерина Хитрова.

«Генеративные нейросети активно развиваются, и мы хотим интегрировать их в наш корпоративный шаблон ERP так, чтобы они могли помогать пользователям при заполнении документов, подсказывать следующее действие по процессу или анализировать и даже исправлять ошибки пользователей. Это существенно упростит работу в системах, повысит оперативность и достоверность информации, а также снизит стоимость владения информационными системами», - отметил директор по информационным технологиям «Трансмашхолдинга» Анатолий Ушаков.

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