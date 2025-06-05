«Труконф», ETI и ETECSA подписали стратегический меморандум о развитии ИТ и телемедицины на Кубе

Состоялось подписание стратегического меморандума о сотрудничестве между компанией ETI, специализирующейся на внедрении технологий для биотехнологической и фармацевтической отрасли, российской ИТ-компанией «Труконф» и ETECSA — государственной телекоммуникационной компанией Кубы. Об этом CNews сообщили представители «Труконф».

Подписание состоялось при участии министра связи Кубы Майры Аревич Марин и Дмитрия Фофанова, «цифрового атташе» Торгпредства России в Республике Куба.

Соглашение направлено на развитие долгосрочного партнерства в области информационных технологий, с акцентом на внедрение телемедицинских решений и цифровизацию системы здравоохранения Кубы и других стран. В рамках меморандума стороны договорились о совместной проработке пилотных проектов и обмене экспертными знаниями в сфере ИТ и телемедицины.

Партнерство обеспечит технологический обмен между странами и доступ к современным ИТ-решениям для развития медицинской отрасли Кубы с применением наработок «Труконф» в области бесперебойной 4K-видеоконференцсвязи и цифровых коммуникаций.

«‎Подписание меморандума с крупнейшими компаниями Кубы — важный шаг к укреплению международного технологического сотрудничества, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию «Труконф». — Мы объединяем усилия, чтобы вместе сделать медицинские услуги и помощь доступнее для каждого человека независимо от местоположения».