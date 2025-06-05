Start Link расширил возможности автоматического распознавания документов для удаленного найма сотрудников

Сервис для приема на работу Start Link (входит в экосистему кадрового ЭДО HRlink) расширил возможности распознавания документов – теперь платформа автоматически распознает и переносит в системы учета, например «1С», данные из всех наиболее часто запрашиваемых официальных документов, в том числе заполненных от руки. Это экономит трудозатраты HR-специалистов на этапе оформления нового сотрудника, а также формирует неразрывность кадровых процессов за счет возможности оперативно и легко оцифровать и внести данные о новичке. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Start Link позволяет запрашивать документы у кандидатов полностью удаленно и обеспечивает автоматизацию всех процессов работы с ними на этапе трудоустройства. Сервис включает инструменты для проверки соискателя на благонадежность и распознавания документов с точностью в 98%.

В рамках развития сервиса Start Link улучшил один из ключевых инструментов для рекрутеров и специалистов отделов кадров, значительно увеличив количество поддерживаемых форм: теперь модуль способен автоматически распознавать наиболее полный перечень всех документов, которые работодатели обычно требуют при найме новых сотрудников. К паспорту и СНИЛС добавились ИНН, диплом о высшем образовании, трудовая книжка, военный билет, водительские права - всего более 20 документов и форм, необходимых для оформления новичка.

Настройки поддерживают распознавание документов, даже если данные в них внесены не печатным способом, а записаны от руки. При этом специалист сможет проверить точность распознанной информации перед ее отправкой в систему. Это снижает до минимума риски ошибок в процессе внесения данных о новом сотруднике в учетную систему.

«Start Link вышел на новый уровень - теперь система автоматически распознает практически все документы, необходимые для оформления сотрудников. Там, где раньше кадровые специалисты тратили 30–40 минут на ручной ввод данных, весь процесс переноса информации выполняется за секунды одним нажатием кнопки. Start Link превращает найм в быстрый, точный и безопасный процесс», - сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

Новая функция доступна всем пользователям Start Link.