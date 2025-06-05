Спутниковая связь «Бюро 1440» ускорит цифровизацию промпредприятий и инфраструктуры

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») обеспечит услугами высокоскоростной передачи данных российские предприятия добывающей и обрабатывающей отраслей. Спутниковую связь нового поколения, а также абонентское оборудование и сети передачи данных первыми протестируют единый оператор связи нефтепроводной отрасли «СвязьТранснефть», алмазодобывающая компания «АЛРОСА», горно-металлургическая компания «Северсталь», а также золотодобывающее предприятие «Омсукчанская горно-геологическая компания» и подведомственный ИТ-интегратор транспортного комплекса ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Об этом CNews сообщили представители «Бюро 1440».

Сотрудничество направлено на интеграцию спутниковой связи нового поколения в технологические процессы промышленных предприятий и операторов транспортной инфраструктуры. Партнеры вместе с «Бюро 1440» проработают сценарии использования спутникового ШПД для решения текущих и перспективных задач бизнеса, а также протестируют абонентское оборудование и сети передачи данных для быстрого подключения и проверки качества сигнала.

Сервис связи нового поколения на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440» обеспечит высокие скорости, низкую задержку и глобальное покрытие, что позволит промышленным предприятиям быстро обмениваться данными с объектами на удаленных территориях. Высокоскоростной спутниковый интернет поможет эффективнее использовать большие данные, развивать видеоаналитику и внедрять технологии цифровых двойников. Кроме того, компании смогут лучше контролировать безопасность объектов, реагировать на сбои и улучшать условия работы сотрудников в труднодоступных местах.

«Качественная широкополосная связь с глобальным покрытием – необходимый инструмент для внедрения прикладных технологий будущего: без нее невозможны работа с большими данными, искусственным интеллектом, потоковая видеоаналитика, масштабная роботизация и другие важные для современной промышленности процессы. Совместная работа с ведущими предприятиями нацелена на интеграцию новых технологий связи в операционную деятельность, результатом которой станет повышение эффективности и конкурентоспособности. Тесты и подключение первых объектов запланированы на 2026 г. Мы уверены, что запуск сервиса в режиме 24/7 в 2027 г. даст дополнительный импульс цифровизации всей российской промышленности», – отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

Илья Перевалов, генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»: «Развитие международной логистики, транспортных коридоров, сокращение временных и финансовых издержек в транспортной отрасли активно базируется на применении самых современных технологий, что, в свою очередь, предъявляет высочайшие требования по доступности всех компонентов информационных систем и обеспечению устойчивой и безопасной связи между ними. Высокие требования к безопасности и качеству связи также предъявляются к информационным системам на транспорте и как к объектам критической информационной инфраструктуры, в том числе с учетом их широкой распределенности по территории нашей страны, за рубежом и постоянным перемещениям объектов. Сегодняшнее соглашение в рамках партнерства с «Бюро 1440» закладывает основу для применения перспективных технологий спутниковой широкополосной связи для многочисленных объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, а также для развития отечественных стандартов в области безопасной спутниковой коммуникации на транспорте».

«Для «Связьтранснефти», обеспечивающей оперативную связь в нефтепроводной отрасли, важно поддержать именно российскую технологическую конкурентоспособную инфраструктуру связи, которая особенно интересна для территорий Сибири, Дальнего Востока, Арктики. Напомню, что предприятия нашей компании расположены практически во всех регионах России. У нас есть реальная возможность тестирования любого оборудования связи в самых разных условиях. Кроме того, мы участвуем в различных пилотных проектах по тестированию нового оборудования, апробации его и уже наработали солидных опыт. Тестирование системы планируем начать в 2026 г.», – сказал Юрий Яровенко, генеральный директор «СвязьТранснефть» – единого сетевого интегратора и оператора связи нефтепроводной отрасли.

«Сегодня мы делаем значимый шаг в развитии нашей компании – подписываем соглашение с «Бюро 1440». Это открывает новые горизонты в сфере цифровизации и внедрения современных технологий. Спутниковая связь нового поколения не только повысит эффективность наших процессов, но и обеспечит надежные коммуникации между самыми удаленными уголками страны, где АЛРОСА ведет свою деятельность. Мы с нетерпением ждем начала тестирования и внедрения этих инноваций, которые, безусловно, изменят наш подход к управлению», – отметил директор по информационным технологиям АЛРОСА Вадим Желтухин.

«Высокоскоростной спутниковый интернет может стать хорошим решением для бесперебойной передачи данных с объектов без стабильного проводного или мобильного подключения. Кроме того, спутниковый канал может стать резервным на случай аварий на наземных линиях связи, что повысит отказоустойчивость ИТ-систем и поможет избежать простоев на нашем непрерывном производстве. Мы планируем протестировать технологию на площадке ключевого актива «Северстали» – Череповецкого металлургического комбината, а также на других предприятиях, включая отдаленные площадки группы компаний «Севергрупп», где отсутствует стабильное интернет-соединение», – сказал Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям «Северстали», генеральный директор АО «Северсталь-Инфоком».

С золотодобывающим предприятием «Омсукчанская Горно-Геологическая Компания» «Бюро 1440» заключило рамочный договор на поставку абонентского оборудования. По словам генерального директора компании Андрея Рашина, ОмГГК становится первым заказчиком и пилотной площадкой для внедрения этой технологии в горнодобывающей отрасли России. «Это не просто технологическое обновление — это шаг в будущее, который открывает новые горизонты. Высокоскоростной интернет обеспечит удаленный мониторинг процессов, более оперативное управление, снизит логистические и административные затраты. И, что не менее важно, создаст комфортные условия для наших сотрудников, которые трудятся вдали от своих семей. Мы гордимся тем, что Магаданская область становится точкой роста не только для полезных ископаемых, но и для цифрового будущего России», — сказал Андрей Рашин.