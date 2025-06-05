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МТС представила в Кузбассе ИИ-решение для экологического мониторинга

МТС представила первую отечественную технологическую разработку с ИИ-аналитикой и машинным обучением для экологического надзора за качеством воздуха и воды. Система реагирует на превышение допустимых норм и прогнозирует негативное воздействие на среду за 48 часов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Система проактивного управления экологическими рисками» — программная часть комплекса «МТС Экомониторинг» — вошла в Единый реестр отечественного ПО. Решение также проходит процедуру внесения в Реестр ИИ-решений Минпромторга. Комплекс помогает вести непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также минимизировать финансовые и экологические риски, одновременно улучшая качество жизни и состояние окружающей среды на основе достоверных данных.

Решение объединяет Big Data-аналитику и математические вычисления. Для построения метеорологических моделей и карт концентраций загрязняющих веществ используются комбинации наиболее развитых моделей прогнозирования в научном сообществе и применяемых в практических задачах уже более 30 лет: МПРЗ (метеорологический показатель рассеивания и загрязнения приземленного воздуха ФГБУ «Гидрометцентр России»), WRF/FLEXPART и GFS/FLEXPART.

Малогабаритные посты наблюдения за воздухом выявляют концентрации газов, частиц, температуру, давление, относительную влажность, скорость, направления ветра и др. Аналитические буи для мониторинга воды определяют концентрацию кислорода, РН, соли, мутность, контроль нефтепродуктов, активность ионов аммония и уровень воды (разлива рек). Математическое моделирование также происходит на основе информации об источниках выбросов загрязняющих веществ, а также экологически значимых сведений глобального прогноза.

«МТС уже запустила экологический мониторинг в Нижегородской, Самарской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областях и Якутии. Для промышленного Кузбасса эта тема, безусловно, очень актуальна. Получать достоверные данные о негативном воздействии на среду важно не только для общества и контролирующих органов, но и для самого бизнеса. По нашим подсчетам, прокативно управляя экологическими рисками, предприятия могут избежать от 34,4 до 370 млн руб. финансовых потерь ежегодно», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Система интегрирована практически со всеми российскими производителями измерительного оборудования, что позволяет быстро разворачивать проекты. Все используемое оборудование внесено в реестр средств измерений (ФГИС «АРШИН») и проходит регулярную поверку и техническое обслуживание.

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