«МегаФон» модернизировал мобильную сеть в Забайкалье

Клиенты «МегаФона» из года в год наращивают объемы потребления мобильного трафика в Забайкальском крае. Так, в I квартале 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. объем скачанных гигабайт увеличился на 24%. Для снижения нагрузки на сеть и увеличения скоростей у абонентов оператор провел настройку своего телеком-оборудования. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сейчас в Забайкальском крае одновременно функционируют сотовые сети «МегаФона» трех поколений. При этом 83% владельцев «зеленых» SIM-карт имеют устройства с возможностью подключения к 4G и проводят в нем большую часть времени. За год количество таких абонентов увеличилось на 3%. Вместе с тем планомерно растет и нагрузка на сеть: за последнее время мобильный трафик вырос на 24%.

Чтобы быстро и с минимальными затратами модернизировать телеком-инфраструктуру для разгрузки сети, технические специалисты провели комплекс дополнительной настройки оборудования. Станции настроили так, что теперь они дают гаджетам команду найти и переключиться в более свободный слой – LTE, что уменьшает перегрузки и дает увеличение скорости передачи данных. Также абоненты стали меньше задерживаться в сети 3G, поэтому на дисплеях смартфонов теперь чаще горит значок 4G или LTE, быстрее открываются страницы в интернете.

Настройки сети сначала протестировали на небольшой территории. Когда же они показали эффективность, их внедрили в большинстве российских регионов, в том числе Забайкалье. Новшества имеют накопительный эффект, но уже сейчас виден результат: абонентам стало проще выходить во Всемирную паутину, общаться онлайн, загружать и отправлять файлы, смотреть фильмы, проходить дистанционное обучение и т. д.

«Помимо строительства базовых станций и модернизации существующих, «МегаФон» применяет и другие возможности улучшения сети. Так, недавно мы провели перенастройку своего телеком-оборудования в крае. Постоянная работа над качеством связи позволяет нам оставаться лидерами по скорости мобильного интернета, что подтверждают данные международных экспертов Ookla. В Чите медианная скорость скачивания в I квартале 2025 г. составила более 31 Мбит/с, а в регионе показатель превысил 21 Мбит⁄с», – сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.